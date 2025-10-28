Expertos defienden en Lisboa importancia de regular IA para proteger los derechos humanos

En este encuentro, organizado en el Centro Ismaelita de la capital portuguesa y que concluirá este miércoles, profesionales del sector, políticos y representantes de la sociedad civil señalaron que la IA no es un fenómeno futuro, sino una tecnología con efectos palpables, por lo que debe analizarse cuanto antes qué medidas deben implementarse a nivel global y regional para afrontar sus efectos.

En esa línea, destacaron sus múltiples beneficios, por cómo puede impulsar la educación o eliminar las barreras lingüísticas, pero también los perjuicios que puede generar, por cómo puede fomentar la discriminación y la desinformación.

Ante este panorama, la directora ejecutiva del Centro Norte-Sur, Pilar Morales, explicó en declaraciones a EFE que la IA es un "desafío claramente global", por lo que su análisis se debe afrontar desde todos los continentes y desde todas las perspectivas posibles.

"Al tratarse de un desafío global que atañe a todas las esferas de nuestra sociedad, tanto al sector privado como al público, como a los niños, como a las personas de cierta edad... realmente lo que nos ha parecido importante es que se trate este tema de una manera integrada", defendió Morales, quien aseguró que regular no implica frenar su evolución.

La directiva recalcó que este foro tiene como base el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial, Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, el primer tratado internacional vinculante del mundo sobre IA, que se enmarca en una serie de encuentros internacionales para impulsar su regulación, siendo el siguiente en India en 2026.

Por otro lado, Christopher Cutajar, del Ejecutivo maltés, alertó durante el foro de que la IA, que ya está integrada en las sociedades, no es neutral, ya que su impacto depende de las decisiones que tome la humanidad.

Por lo tanto, "no se trata de lo que es capaz de hacer, sino de lo que le permitimos hacer", resumió Cutajar, quien matizó que no es "frenar el progreso, sino darle forma".

'Gobernanza de la inteligencia artificial basada en los derechos humanos', 'Diálogo digital o división digital' e 'IA y Justicia' son algunos de los nombres que reciben las ponencias que se desarrollarán este martes y miércoles en el foro, que congregará a representantes de la Universidad de Notthingham, del Instituto de Tecnología de la Información y eLearning de Kenia y del Centro de Diálogo Internacional, entre otros, así como de los gobiernos de países como Brasil, Egipto, Malta y Tanzania.