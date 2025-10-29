Taiwán aprueba la construcción de una fábrica de chips de 1,4 nanómetros de TSMC

Según la información publicada en el sitio web de la empresa, los chips producidos con procesos de 1,4 nanómetros -también conocidos como tecnología A14- están concebidos para impulsar la transformación de la inteligencia artificial al ofrecer un "procesamiento más rápido" y una "mayor eficiencia energética".

La tecnología A14, que entrará en producción en masa, en principio, en 2028, será un 15 % más rápida con el mismo consumo energético y ofrecerá el mismo rendimiento con un 30 % menos de energía que el proceso de 2 nanómetros -o tecnología N2-, cuya comercialización se espera para finales de este año.

En declaraciones a CNA, el subdirector general de la Oficina del Parque Científico del Centro de Taiwán, Wang Chun-chieh, afirmó que la tecnológica ha recibido tres permisos de construcción: uno para la fábrica de chips avanzados, otro para una planta suministradora de agua y electricidad y el tercero para tres edificios de oficinas.

Estas instalaciones, que estarán ubicadas en la ciudad de Taichung, generarán un valor de producción de 485.700 millones de dólares taiwaneses (unos 15.852 millones de dólares estadounidenses) anuales y alrededor de 4.500 puestos de trabajo, de acuerdo a estimaciones del Gobierno local.

Fabricante de los chips empleados en los productos más punteros de Apple, Nvidia y AMD, y con un rol central en la cadena de suministro de productos tecnológicos, TSMC se ha visto beneficiada por el 'boom' de las aplicaciones y dispositivos de IA, que requieren semiconductores muy pequeños para poder funcionar.

La compañía, con sede en la ciudad taiwanesa de Hsinchu (norte), reportó unos beneficios récord de 452.302 millones de dólares taiwaneses (14.762 millones de dólares) en el tercer trimestre, lo que supuso un salto interanual del 39,1 %.

Durante este período, los envíos de chips fabricados con procesos de 3 nanómetros -los más avanzados de la compañía actualmente- representaron el 23 % de su facturación total, mientras que los de 5 y 7 nanómetros constituyeron un 37 y un 14 % de sus ventas, respectivamente.