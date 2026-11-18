La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso especial por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y alta probabilidad de caída de granizos. Los fenómenos podrían registrarse de manera puntual durante las primeras horas de este miércoles.

Los núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo, según el informe emitido poco antes de las 06:30.

El aviso contempla lluvias intensas, actividad eléctrica, vientos moderados a fuertes y posible caída de granizos.

Las condiciones afectarían al sur y norte de la Región Oriental, además del este y sureste de la Región Occidental o Chaco.

¿Qué departamentos están bajo alerta por tormentas?

De acuerdo con la DMH, los departamentos incluidos en la zona de cobertura son Concepción, norte y oeste de San Pedro, oeste de Itapúa, Misiones y centro y sur de Ñeembucú.

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También figuran el oeste de Amambay, Presidente Hayes y el sureste de Alto Paraguay.

Meteorología advierte que los fenómenos podrían presentarse de forma muy puntual, principalmente durante las primeras horas de la mañana.