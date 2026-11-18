La Fiscalía allanó el martes la sede de GSR Security, empresa vinculada al Grupo Vázquez. Los fiscales Silvio Corbeta y Ruth Benítez explicaron los resultados al concluir el procedimiento.

Según Corbeta, la firma depositaba valores en efectivo, en guaraníes y dólares. El último arqueo al que accedieron, del 3 de noviembre, día de la denuncia, registraba unos G. 18.000 millones y US$ 189.000. El dinero pertenecía a Ueno Bank y a REDISA (Red Digital), otra empresa del esquema, según el fiscal.

En el lugar había una sola bóveda y, dijo, solo hallaron dinero de esas dos firmas. Los responsables de GSR plantean una “teoría alternativa”: que también prestaban servicios a otras empresas.

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Faltante y detención del representante legal

El dinero fue entregado a directivos del Banco Central del Paraguay (BCP), que lo administrarán en el marco de la intervención. Prosegur hizo el conteo y la trazabilidad con sus máquinas y con la del lugar. En ese proceso se detectó inicialmente un faltante de G. 3.090 millones.

Por ese motivo, Corbeta y Benítez ordenaron la detención del representante legal de GSR, Fabricio Martínez, quien ya fue detenido. El fiscal dijo que presumen su responsabilidad. Benítez explicó que la orden se basa en declaraciones testimoniales sobre lo ocurrido el 3 de noviembre y en pruebas documentales y digitales.

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El Ministerio Público dio a conocer que recuperó más de G. 9.000 millones, que ya están en poder de la Justicia. Benítez señaló que “están detrás del resto”.

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GPS, un vehículo incautado y una vivienda

Los fiscales sostienen que, según datos del GPS, el dinero fue sacado del lugar y luego devuelto a la bóveda. La ubicación del GPS los llevó a una vivienda que está a disposición del detenido.

El vehículo que habría transportado el efectivo fue incautado como evidencia. “No sabemos qué pasó de esos G. 3.090 millones”, admitió Corbeta.

También se incautaron documentos, sellos y una descarga de los datos de GPS y de los movimientos de la empresa. Según Corbeta, “ya llevamos todo lo que necesitamos”.

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Una empresa sin habilitación del BCP

Benítez dijo que, de acuerdo con los elementos reunidos, GSR trabajaba solo para el Grupo Vázquez. Agregó que, según información preliminar, la firma no está registrada ante el BCP para transportar valores.

Corbeta indicó que la Fiscalía ya seguía a la empresa por trabajos de inteligencia y denuncias ciudadanas. Cuando le preguntaron si había custodia desde la destitución del presidente Santiago Peña, respondió que no quiere entrar en la parte política y que “venimos a hacer estrictamente la parte judicial”.