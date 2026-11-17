El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UNA resolvió este martes suspender y apartar de sus funciones docentes a Marco Aurelio González y Aldo Rodríguez, exmiembros del BCP, quienes actualmente enfrentan procesos penales abiertos en el marco de la investigación por el cierre de Ueno Bank y la caída del grupo Vázquez.

La medida administrativa fue confirmada por el representante estudiantil ante el Consejo Directivo, Bruno Ramírez, tras una sesión en la que se analizó el pedido impulsado por el propio estamento universitario ante la gravedad de los hechos.

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El apartamiento regirá “a las resultas” de las causas judiciales que afrontan ambos catedráticos, ya que ambos eran miembro del Banco Central del Paraguay (BCP). Esta decisión busca además resguardar la institucionalidad académica mientras la Justicia determina sus responsabilidades penales.

En el caso de Marco Aurelio González, quien ejercía como docente escalafonado en las materias de Derecho Administrativo (en la carrera de Notariado) y Deontología Jurídica (en Derecho), los docentes asignados cubrirán este tramo final, y se evalulará el próximo año una nueva designación si el proceso judicial continúa.

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Por su parte, Aldo Rodríguez también fue apartado de las cátedras escalafonadas que tenía a su cargo en Derecho Comercial II y Obligaciones.

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Docentes interventores fueron designados salvar los exámenes

Según explicó Ramírez, las clases regulares ya culminaron y los exámenes finales arrancan la próxima semana, por lo que dejar las cátedras acéfalas hubiera significado un perjuicio para los estudiantes.

Para dar una salida rápida, las autoridades universitarias designaron a docentes interventores que tomarán las mesas examinadoras. En ese sentido, se respetará los puntajes de proceso de los estudiantes, que ya fueron remitidos a la dirección académica.

Es un golpe a la credibilidad académica

Ramírez llevó un mensaje de tranquilidad al alumnado, y aseguró que ningún estudiante perderá el semestre y que todos podrán rendir con total normalidad conforme al reglamento vigente.

Más allá de la solución administrativa para los exámenes, el representante estudiantil demostró la preocupación que genera el escándalo dentro de la casa de estudios.

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Señaló que resulta lamentable que la crisis nacional salpique a la facultad y golpee la credibilidad de los futuros profesionales del derecho. Asimismo, dejó en claro que la postura de la representación estudiantil es firme en exigir que la Justicia haga su trabajo y esclarezca por completo la trama detrás de la caída de Ueno Bank.

Quienes son Marco Aurelio y Aldo Rodríguez

Marco Aurelio González Maldonado ocupó recientemente el cargo de miembro titular del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), desde septiembre de 2025 hasta su renuncia en noviembre de 2026. Anteriormente fue procurador general de la República, desde agosto de 2023 hasta septiembre de 2025. Actualmente cumple prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

Por su parte, Aldo Javier Rodríguez se desempeñó como director de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay (BCP). Actualmente guarda reclusión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.