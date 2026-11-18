Además de los automóviles de colección, el Grupo Vázquez acumuló en tres años más de 800 inmuebles, según estimó la gerente del Registro Unificado Nacional, Lourdes González, ayer. La misma señaló que es probable que se supere la cifra de 1.000 predios conforme sigan realizándose las investigaciones fiscales.

Documentos y correos internos entregados por funcionarios del Grupo Vázquez a nuestro diario y que ya están en poder de la Fiscalía revelan que al menos 71 de esos predios son municipales y una docena de ellos se encuentra en el barrio La Piedad de Asunción, en la zona bautizada por los pobladores como el “barrio Ueno”. Allí, vecinos llevan meses denunciando amenazas de desalojo y trabas administrativas para titular sus terrenos. Hablan de la utilización de prestanombres para blanquear el traspaso de propiedades.

En algunos de los documentos se lee el pedido de retirar dinero en efectivo para entregar directamente a Gustavo Rojas Vera, quien firmaba facturas y recibos a nombre propio o a través de su empresa “Las Reinas”.

Dicho gestor llegó a ser identificado por los vecinos como “el militar retirado”, quien fungía de intermediario y –según las denuncias– amenazaba a los pobladores de La Piedad para comprar sus casas en nombre del Grupo Vázquez.

¿Pago para el veto?

En uno de los correos internos entregados a nuestro diario y la Fiscalía aparece la solicitud de gestión para extracción de dinero en efectivo, específicamente G. 200 millones, en concepto de “veto de la reconsideración presentada por la contraparte” para la cuenta corriente catastral 15-1023-55.

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“El monto deberá ser entregado al señor Gustavo Rojas, quien firmará el recibo correspondiente”, dice la documentación que viene acompañado del “Mensaje N° 360/26” del 11 de agosto de este año, donde el propio exintendente Luis Bello remitía a la Junta el recurso de reconsideración.

En otro correo interno se tiene una visión aparentemente favorable respecto a los resultados de esa reconsideración. “Con la promulgación de la resolución, el expediente del inmueble queda listo para pasar a la Intendencia, donde el intendente firmará la orden de escrituración. Para avanzar con esa etapa, dejo aprobado en este hilo un desembolso de G. 100.000.000”, dice el correo electrónico al cual se adjunta un recibo de dinero por “gestión inmueble”, el 9 de octubre de este año, a nombre de Rojas Vera.

Coincidentemente, un día antes, el 8 de octubre, la Junta Municipal rechazó un pedido de reconsideración planteado por el vecino Juan José Godoy, contra el intento de un tercero –representado por Rojas– de titular a su nombre la propiedad donde él y su familia viven hace más de 20 años, según confirmó el poblador, que ahora espera la resolución de una nueva reconsideración planteada.

Gestiones retenidas

La documentación obrante en los archivos del Grupo Vázquez revela que el siguiente pedido de extracción de efectivo es por la suma de G. 160 millones, por gestiones para dos inmuebles. “En el día de hoy se coordinó con Gustavo y la Municipalidad el avance de dos propiedades cuyas gestiones se encuentran detenidas en el Departamento de Geodesia del MOPC”, señala en aparente referencia al Departamento de Agrimensura y Geodesia (DAG), de la Dirección de Obras Públicas. El recibo fue emitido en fecha 8 de setiembre del año pasado.

Más de G. 1.100 millones

Paralelamente, según los documentos, el Grupo Vázquez SAE dispuso la extracción de G. 300 millones en efectivo, pero supuestamente atados a dos decisiones de la Municipalidad de Asunción sobre un mismo terreno municipal de Santísima Trinidad.

“Al igual que en las operaciones anteriores, el pago se realiza de forma directa y en efectivo (guaraníes)”, dice el correo interno. Seguidamente, señala que se trata de una “casa sin habitantes”, que será demolida. El valor total estimado es de G. 650 millones y la seña que él pagó fue de G. 300 millones, la diferencia quedó pendiente “contra entrega de la resolución de la junta para la titulación” (sic). El recibo fue emitido el 13 de octubre del año pasado.

Según los documentos, Gustavo Rojas Vera recibió G. 1.137 millones del Grupo Vázquez por “gestiones”.

No podía comprar esos lotes

Cuando estallaron las denuncias vecinales, el director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción, Jorge Sabaté, había declarado que una empresa privada no puede adquirir terrenos municipales con fin social, pues un requisito es el de no tener inmuebles. Agregó que normalmente los ciudadanos titulan las propiedades y luego las comercializan.

Al respecto, en su momento el ahora exconcejal Humberto Blasco había advertido que los ocupantes no podían comercializar esos inmuebles por al menos cinco años tras la titulación.

G. 9.736 millones pagaron por los predios

Una planilla interna de pagos obrante en los archivos del Grupo Vázquez y en manos de la Fiscalía contiene 71 filas con montos en guaraníes y dólares, fechados entre abril de 2024 y agosto de 2026. De ellas, 47 llevan la etiqueta “municipal” y suman G. 9.736 millones, desembolsados entre el 7 de enero de 2025 y el 1 de mayo de 2026, en plena expansión del grupo empresarial afín al expresidente Santiago Peña, hoy detenido.

Por tratarse de bienes públicos con finalidad social, la Municipalidad de Asunción no puede vender estas tierras a una empresa. A pesar de esto el grupo negociaba con quienes ocupaban los lotes como arrendatarios de la comuna, que son los únicos que pueden pedir su titulación.

Una decena de lotes

Esos 47 pagos identificados en la documentación corresponden, principalmente, a una decena de terrenos de Santísima Trinidad. Incluso, tres de estos lotes aparecen con cuenta catastral (15-0190-02, 15-1023-27 y 15-1081-45) y los demás figuran solo con el nombre de la persona que ocupa el lote.

Según la planilla en manos de la Fiscalía, la mayor parte del dinero, G. 8.489 millones, se registra bajo conceptos como “negociación inmueble”, “entregas según acuerdo de negociación”, “fraccionamiento”, “gestión” y “subrogación de inmueble”. El monto más alto corresponde al lote de Ricardo Gómez, con G. 2.425 millones en cinco pagos entre junio y octubre de 2025, entre ellos uno de G. 994 millones y otro de G. 796 millones por “negociación”, de acuerdo a la documentación.

En el listado sigue el terreno de Domingo González Rivarola, cuenta 15-0190-02, con G. 1.394 millones; el de Catalina Belosso, con G. 1.213 millones, de los que G. 800 millones fueron por la negociación y G. 395 millones por arrendamiento; y la cuenta 15-1081-45, con G. 1.180 millones en “entregas” anotadas a nombre de María José Cáceres y de Pabla Primitiva González.

Los otros G. 1.248 millones corresponden a trámites ante la propia Municipalidad de Asunción, como canon de arrendamiento, tasas, impuesto inmobiliario, órdenes de escritura y “venta de bienes inmuebles”, según la documentación

Operativa durante 2026

En 2026 cambió el tipo de pago. Durante 2025, G. 8.387 millones se fueron en negociaciones con los ocupantes. En los primeros cinco meses de 2026, los 23 pagos registrados suman G. 1.349 millones. Salvo una entrega de G. 650 millones a nombre de Pabla Primitiva González en enero, el resto apunta a la titulación ante la Comuna, de acuerdo a la planilla interna entregada por funcionarios del Grupo Vázquez.

El 9 de febrero de 2026 figuran cinco pagos por órdenes de escritura y el 1 de mayo, cuatro por “venta de bienes inmuebles”, a nombre de tres ocupantes.

En simultáneo a esta planilla, ABC pudo corroborar algunas de las operaciones con otros recibos y pedidos de efectivo previstos para el gestor Gustavo Rojas, por G. 160 millones (15-1023-32 y 15-1023-34), y G. 600 millones (15-1023-55), entre la seña, la “gestión” y el pedido por el “veto”.

A la fecha, desde la gestión de la novel intendenta Soledad Núñez, no se comunicaron nuevas medidas o posicionamientos que tendrá el nuevo gobierno capitalino sobre el asunto ni tampoco se han previsto medidas judiciales.

Desde las comisiones vecinales de La Piedad informaron que el conflicto de titulación de sus lotes forma parte del orden del día de la sesión de la Junta Municipal de Asunción de hoy 18 de noviembre y esperan tener mejores avances con la nueva gestión municipal.