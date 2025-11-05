Descubren en México el mayor monumento ritual de Mesoamérica

El monumento mide 1,5 kilómetros (km) de largo y casi medio km de ancho, posee entre 1 y 1,5 metros de altura y data del año 1.000 antes de Cristo (a. C.), según describe este miércoles un artículo en la revista Science Advances.

En sus cercanías se han hallado casi 500 yacimientos similares aunque más pequeños, salpicando gran parte del paisaje del sureste de México.

Recientemente, los investigadores han desenterrado la prueba más clara de que Aguada Fénix era un cosmograma. Su última excavación reveló un foso en forma de cruz, que contenía un buen número de artefactos ceremoniales, lo que proporciona información sin precedentes sobre los primeros rituales mayas.

Este hallazgo contradice la creencia arraigada de que las culturas mesoamericanas crecieron gradualmente, construyendo asentamientos cada vez más grandes, como Tikal en Guatemala y Teotihuacan en el centro de México, cuyos monumentos piramidales son hoy en día iconos de Mesoamérica. Aguada Fénix es casi mil años anterior al apogeo de esas ciudades, y más grande que los conocidos hasta ahora.

“Nuestro descubrimiento implica que a principios del año 1000 a. C. hubo una especie de 'big bang' de construcción maya del que realmente no sabíamos nada hasta ahora”, afirma uno de los autores, Takeshi Inomata, investigador de Antropología de la Universidad de Arizona.

Inomata y sus colegas encontraron las primeras pistas sobre Aguada Fénix en 2017 utilizando 'lidar', una técnica que recurre a láseres desde un avión que sobrevuela la zona para escanear la selva y el bosque y crear mapas en 3D de estructuras construidas por el hombre, aunque estén bajo la superficie.

El equipo ya había aplicado este sistema en 2015 en Guatemala para descubrir construcciones antiguas en el yacimiento maya de Ceibal.

Aguada Fénix posee una disposición similar a la de Ceibal. La línea central del monumento se alinea con la salida del sol el 17 de octubre y el 24 de febrero, un intervalo de 130 días que probablemente representa la mitad del ciclo de 260 días del calendario ritual mesoamericano.

Los investigadores recurrieron al radiocarbono para datar el foso cruciforme y las capas de construcción que lo cubrían. También analizaron fragmentos de material cerámico que ayudaron a datar el espacio cruciforme.

Su primer hallazgo significativo fueron varias hachas de jade, que los investigadores reconocieron como ceremoniales gracias a excavaciones anteriores: "Eso nos indicó que se trataba realmente de un lugar ritual importante", señala Inomata.

A medida que excavaban más profundamente se fueron encontrando con adornos tallados en jade que reconocieron como representaciones de un cocodrilo, un pájaro y lo que creen que es una mujer dando a luz.

En el fondo de un pozo había un crucifijo más pequeño, donde encontraron pigmentos minerales —pequeños montones de tierra azul, verde y amarillenta— dispuestos de manera que se correspondían con los puntos cardinales.

"Esta es la primera vez que hemos encontrado esos pigmentos asociados a cada punto cardinal. Es muy emocionante", apunta el científico.

Los investigadores sospechan que los constructores dispusieron los pigmentos y otros materiales como ofrenda y luego lo rellenaron con arena y tierra. La datación por radiocarbono estima que el escondite data del 900-845 a. C., aunque la gente debió seguir visitándolo y depositando en él los objetos de jade.

El estudio también reveló una red de calzadas elevadas y pasillos hundidos que los constructores de Aguada Fénix utilizaban para caminar hasta el yacimiento y atravesarlo, así como canales y una presa para desviar el agua de una laguna cercana.

Las calzadas, los pasillos y los canales seguían ejes paralelos a la orientación de Aguada Fénix con respecto al sol y se extendían hasta seis millas de distancia de la meseta principal del asentamiento.

Aunque algunos yacimientos, como Tikal en Guatemala, estaban presididos por un rey poderoso, el equipo no ha encontrado hasta ahora ninguna prueba de que Aguada Fénix se construyera siguiendo ese modelo.

Los investigadores creen que el asentamiento sí tenía líderes, pero eran intelectuales que hacían observaciones astronómicas y dirigían el diseño y la planificación del yacimiento.

"Creemos que la mayoría de ellos acudieron voluntariamente, porque la idea de construir un cosmograma era muy importante para ellos, por lo que trabajaron juntos" apunta Inomata.

"La gente tiene la idea de que en el pasado hubo pirámides o grandes construcciones gracias a la existencia de reyes poderosos, pero los datos del pasado indican que no es necesaria una gran desigualdad y jerarquización social para lograr cosas importantes", concluye el investigador.