OpenAI niega que busque el respaldo del Gobierno de EE.UU. en infraestructura de IA

Friar dijo ayer en el evento Tech Live, organizado por el periódico The Wall Street Journal (WSJ), que OpenAI, creadora del popular ChatGPT, estaba "buscando un ecosistema de socios bancarios y capital privado, quizá incluso gubernamentales".

La directora financiera indicó en el evento que estas alianzas podrían "reducir realmente el coste de la financiación y aumentar la cantidad de deuda que se puede asumir, además de la parte de capital".

Sin embargo, se retractó de sus palabras la noche de este miércoles: "Quiero aclarar mis comentarios de hoy. OpenAI no busca el respaldo del Gobierno para nuestros compromisos de infraestructura", escribió en su perfil de Linkedin.

"Utilicé la palabra 'respaldo' y eso confundió el mensaje. Lo que quería decir es que la fortaleza tecnológica de Estados Unidos vendrá de la construcción de una capacidad industrial real, lo que requiere que el sector privado y el Gobierno desempeñen su papel", agregó.

Y aseguró que el Gobierno de EE.UU. "se ha mostrado increíblemente dispuesto y ha comprendido que la IA es un activo estratégico nacional".

Pese a que Friar retiró sus comentarios, el analista Gil Luria, de la firma D.A. Davidson, apunta en una nota recogida por Marketwatch que "su mensaje al Gobierno probablemente ha calado", dado que la Administración de Donald Trump ha tomado parte en otras tecnológicas como Intel, donde adquirió una participación accionarial de casi el 10 %.

Además de esto, Friar dijo en Tech Live que la empresa no tiene previsto empezar a cotizar en bolsa de manera inminente, puesto que ahora tiene como prioridad el crecimiento y la I+D por encima de la rentabilidad, según el WSJ.