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Clima
14 de noviembre de 2026 - 13:29

Alerta meteorológica: 4 departamentos de Paraguay en alerta por tormentas

Imagen sin descripción
Aníbal Velázquez

Zonas del Chaco y del noreste de la Región Oriental podrían registrar “fenómenos de tiempo severo” en las próximas horas.

Por ABC Color
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Poco antes de las 13:00 de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín de alerta por la posibilidad de que se registren fenómenos climáticos intensos durante la tarde de hoy en varias zonas del norte y este del país.

El aviso indica que “núcleos de tormentas comienzan a desarrollarse sobre el área de cobertura con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la tarde de hoy” en el oeste de la Región Occidental y en el noreste de la Región Oriental.

Lea más: Calor intenso y lluvias marcarán el tiempo durante el fin de semana, según Meteorología

Concretamente, la alerta de lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” y “ocasional caída de granizos” está dirigida a los departamentos de Amambay, Canindeyú, el oeste de Presidente Hayes y el oeste de Boquerón.

Las lluvias continuarían en los próximos días

Imagen sin descripción

El pronóstico general de la Dirección de Meteorología para este sábado anticipa también lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte del resto del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana, domingo, en gran parte del país, y en algunas zonas podrían continuar incluso el lunes.

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