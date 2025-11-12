México llama a la coordinación con el sector privado para "no quedarse atrás" en la IA

"Queremos acercar la comunidad científica y tecnológica al sector productivo para acelerar el tránsito hacia una economía basada en el conocimiento", subrayó la funcionaria en la apertura del evento 'México IA+. Inversión Acelerada'.

En su intervención, Ruiz manifestó la "preocupación" de la presidenta, Claudia Sheinbaum, por la relación entre la ciencia, la academia y la empresa, donde la IA es capaz de transformar "nuestros sistemas productivos y mejorar la calidad de vida, pero solo si actuamos con visión y coordinación", puntualizó.

En este sentido, destacó que esta tecnología fue usada por casi 8 de cada 10 organizaciones el año pasado en México, "líder regional" en este ámbito con una inversión empresarial de 4.044 millones de dólares el año pasado.

Por ello, valoró distintas iniciativas del Gobierno federal en este ámbito, como la creación del Clúster Nacional de Supercómputo e Inteligencia Artificial, organismo integrado por las "principales instituciones educativas" del país, entre las que se encuentra la Universidad de Guadalajara (oeste) o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"Todos estos proyectos ofrecen una oportunidad directa de colaboración para las empresas interesadas en incorporar Inteligencia Artificial como herramienta para innovar, crecer y fortalecer la competitividad", señaló la funcionaria, quien aseguró que la articulación entre el sector privado, talento académico y centros públicos "ya comienza a rendir frutos".

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, máximo órgano de representación del sector privado mexicano, valoró esta tecnología como una oportunidad para "convertirse en el gran hub de innovación manufactura inteligente de América del Norte".

"México no está esperando que el futuro llegue. México lo está construyendo", sentenció.

A su vez, el gobernador de Nuevo León (este), Samuel Alejandro García, anunció que serán el primer estado mexicano en el que se construirá un centro de datos sustentable de IA, con una inversión de un millón de dólares gracias a la alianza de empresas como Nvidia, AI y Cipre, según explicó.

"Queremos ser la industria del futuro. Somos reconocidos desde el siglo XVIII como la industria de Nuevo León, pero comúnmente pensamos en la tradicional: cemento, vidrio, siderúrgica, acero, cerveza. Ahora lo que buscamos es que también llegue la industria del futuro. Chips, que ya están en Nuevo León, semiconductores, energía renovable, automatización, robótica y por supuesto inteligencia artificial", dijo.

El acto también contó con la presencia de la vicepresidenta global del gigante tecnológico Nvidia, Calista Redmon, quien ensalzó el potencial de la IA en la construcción de la economía del futuro.