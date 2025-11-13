Sol Campbell presenta una app que pone el entrenamiento de élite al alcance de todos

Campbell, de 51 años, hizo la presentación de Global 360 en la Web Summit de la capital lusa, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo.

"Yo he jugado y he estudiado tecnología en el pasado, y de alguna manera quería combinar ambos", dijo el futbolista retirado, quien agregó que "el equilibrio correcto entre el toque humano y la tecnología es lo que va a haber en el futuro".

En ese sentido, el exjugador de Tottenham y Arsenal, entre otros, señaló que la intención es que "todos los niños" a los que les guste el fútbol tengan acceso a un entrenamiento de calidad.

Apuntó que van a comenzar en Inglaterra y Portugal, aunque les gustaría expandirse por más países si logran la financiación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Campbell apuntó que los entrenadores pasan la mayor parte del tiempo analizando y viendo vídeos, y que la idea con esta app es crear una serie de capacidades personalizadas para el desarrollo de cada niño que juegue al fútbol con un mero toque de teléfono.

Para ello, la aplicación origina un avatar del usuario y analiza su movimiento paso a paso con una visión de 360 grados desde distintos ángulos.

Canterano del Tottenham, Campbell desarrolló su carrera profesional como jugador entre 1992 y 2011 y pasó por clubes como el Arsenal y el Newcastle. Tiene en su haber dos 'Premier' y cuatro copas de Inglaterra.