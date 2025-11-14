Luego de seis meses, tres astronautas chinos retornan a la Tierra

La cápsula que transportaba a los tres hombres de la misión Shenzhou-20 aterrizó en Mongolia Interior (norte del país) , según imágenes del canal CCTV.

Previsto para el 5 de noviembre, su viaje de regreso fue pospuesto tras la detección de un posible impacto de microescombros espaciales en su nave.

Para no correr ningún riesgo, finalmente regresaron a la Tierra con otra nave, la de la misión Shenzhou-21, con la que la tripulación que los relevó llegó a principios de noviembre a Tiangong.

El programa espacial chino es el tercero en poner humanos en órbita, después de Estados Unidos y la antigua Unión Soviética.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

China ha estado excluida de la Estación Espacial Internacional desde 2011, cuando Washington prohibió a la NASA colaborar con Pekín.

Desde entonces, ha tratado de incorporar a otros países a su programa espacial y en febrero firmó un acuerdo con su aliado tradicional, Pakistán, para reclutar a los primeros “taikonautas” extranjeros.