Canadá multiplicará por diez su inversión en la Agencia Espacial Europea

La ministra de Industria de Canadá, Mélanie Joly, tildó de "histórica" la inversión en la ESA.

"Este compromiso proporciona a las empresas canadienses acceso al mercado espacial europea y fortalece el sector espacial de Canadá para la competitividad global", añadió.

El Gobierno canadiense señaló en un comunicado que el incremento de la inversión impulsará tecnologías canadienses "tanto para fines civiles como de defensa".

En este sentido, el ministro de Defensa, David McGuinty, afirmó que "la estrecha relación de Canadá con la ESA "permitirá a las autoridades militares canadienses disponer de "una fuerza lista y resiliente, preparada para el futuro".

El fuerte aumento de la inversión de Canadá en programas de la ESA se produce al mismo tiempo que Ottawa está poniendo en marcha políticas para reducir su dependencia política, comercial y militar de EE.UU tras la llegada de Donald Trump a la presidencia.

El Gobierno del primer ministro, Mark Carney, ha indicado que Canadá quiere multiplicar su relación con Europa aunque también está dando pasos para reconstruir los lazos políticos y comerciales con países como China, India y Arabia Saudí, con los cuales Ottawa ha tenido graves conflictos diplomáticos en los últimos años.

En este contexto, Carney inició este miércoles una visita oficial a los Emiratos Árabes Unidos en busca de inversiones para el país a pesar de las críticas por la implicación de las autoridades emiratíes en la guerra civil de Sudán.