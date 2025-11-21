Relacionan la alta densidad mamaria con tumores de peor pronóstico

El estudio, cuyos resultados se han publicado en la revista Breast Cancer Research, ha sido liderado por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), y se ha hecho en colaboración con el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER-ISCIII) y con ocho hospitales de cuatro comunidades autónomas.

La densidad mamográfica mide la proporción de tejido fibroglandular de una mama, frente a la cantidad de tejido graso. Cuanto más densas, más tejido fibroso tienen y mayor es el riesgo de cáncer de mama.

Este cáncer, que es el tumor más frecuente en mujeres en España, supone casi el 30% de todos los cánceres en mujeres, sin embargo, existen distintos subtipos moleculares con comportamientos y pronósticos diferentes.

El cáncer de mama puede ser del subtipo con receptores hormonales (HR+), que en general tiene mejor pronóstico, del subtipo con receptor del factor de crecimiento epidérmico (HER2+), o del subtipo que no tiene ninguno de estos receptores (triple negativo), que suele tener el peor pronóstico.

El estudio ha analizado la relación entre densidad mamográfica y los subtipos de cáncer de mama y también la posible influencia del índice de masa corporal y el estado menopáusico, explica el ISCIII en un comunicado.

El equipo recogió información epidemiológica, clínica y de anatomía patológica mediante cuestionarios a las participantes y revisión de historias clínicas.

El 69% de las participantes presentó tumores HR+, un 19% el subtipo HER2+ y un 12% el triple negativo, y la densidad mamográfica media fue del 26%.

Las mujeres con densidad mamográfica superior al 50% presentaron un menor porcentaje de tumores con mejor pronóstico (HR+), mientras que el porcentaje de tumores HER2+ y triple negativo -los más agresivos- fue un 36% y un 23% mayor, respectivamente, en comparación con las mujeres del grupo de menor densidad.

Virginia Lope, líder de la investigación, explica que estos patrones se observaron principalmente en mujeres pre/perimenopáusicas y en aquellas con sobrepeso u obesidad.

"Aunque los hallazgos son preliminares y requieren confirmación, apuntan a que la densidad mamográfica alta podría ser un marcador relevante para identificar a mujeres con mayor riesgo de desarrollar formas más agresivas de cáncer de mama", concluye.