EEUU destina 150 millones de dólares a ampliar la distribución médica con drones en África

EE.UU. proporcionará esos fondos al fabricante de drones estadounidense Zipline en un proyecto que beneficiará a hasta 15.000 centros de salud en Costa de Marfil, Ghana, Kenia, Nigeria y Ruanda.

En un comunicado, el Departamento de Estado explicó que apoya "la robótica avanzada de Zipline" con el fin de facilitar a "las personas de zonas rurales, que se enfrentan a una logística lenta y poco fiable, los productos médicos vitales que necesitan".

Según la empresa, que opera en el continente desde 2016, sus servicios "llegarán a más de 130 millones de africanos con entregas a demanda que reducen el desperdicio, igualan el acceso a la salud, aumentan las tasas de tratamiento y mejoran los resultados sanitarios".

El Gobierno estadounidense, señaló el comunicado, "está impulsando tecnologías de vanguardia que fortalecen los resultados sanitarios y optimizan las respuestas de emergencia a los brotes de enfermedades infecciosas".

Esta colaboración, agregó, hace que Estados Unidos sea "más próspero al crear empleos en Estados Unidos y en toda África, y más seguro al prevenir la propagación de enfermedades infecciosas".