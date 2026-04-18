Odontológo confirma gravedad de lesión que sufrió Benjamín Zapag en brutal agresión

Con la declaración de testigos avanza el juicio oral y público a Héctor Iván Grau, acusado de lesión grave por la agresión contra Benjamín Zapag, ocurrida en noviembre de 2022 en una discoteca del Barrio Villamorra de Asunción. En el caso de Marcello Fretes, el otro procesado en la causa, sigue pendiente una acción de inconstitucionalidad planteada contra el fallo que ordenó una nueva preliminar.

En la audiencia de este viernes el odontólogo Juan Carlos Zárate, quien integró la junta médica que evaluó al joven que sufrió la agresión, brindó declaración testifical ante el Tribunal de Sentencia que preside la jueza Laura Ocampo e integran por Fabián Weisensee y Cándida Fleitas.

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El profesional confirmó que las lesiones sufridas por Benjamín Zapag tuvieron implicancias estéticas y funcionales, en consecuencia se le tuvo que reconstruir con una malla de titanio el hueso donde reposa el ojo; y que el joven necesitó de entre 45 a 60 días para una recuperación total.

Sin embargo, a criterio del Abg. Álvaro Arias, defensor del acusado Héctor Grau, el testigo propuesto por la querella no pudo dar fe de las graves consecuencias que sufrió la víctima a causa de agresión sufrida hace más de 3 años en el local nocturno de la Capital; teniendo en cuenta que no evaluó al paciente y solo se basó en los elementos agregados por otros médicos para llegar a una conclusión.

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Gravedad de la lesión contra Benjamín Zapag

El Dr. Juan Carlos Zárate detalló que la intervención a la cual fue sometido Benjamín Zapag luego de la agresión sufrida el 6 de noviembre de 2022, consistió en la colocación de una placa de titanio y una malla, para una restitución del hueso malar, que cumple la función de dar forma al rostro, proteger al ojo e intervenir en el proceso de la masticación.

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Consultado sobre las consecuencias para Benjamín Zapag, si no era sometido a dicha intervención quirúrgica, el profesional médico respondió que la no realización de la cirugía podría llevar a una consolidación del hueso, pero esto no implica una restitución anatómica y funcional del mismo.

“El hueso puede soldarse, pero no podemos inferir cómo hubiese quedado esa soldadura. Nada garantiza que en forma natural haya quedado con la misma anatomía en la cual se mostraba antes de la fractura”, remarcó el testigo durante su declaración.

Zárate puntualizó que el piso de la órbita es el que protege al ojo y que al tener una fractura en zona, Benjamín Zapag pudo haber quedado con un hundimiento, ya que sea más hacia adentro o desplazado hacia abajo.

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Agresión a Benjamín Zapag, gratuita

El 6 de noviembre de 2022 Benjamín Raúl Zapag Gayet, hijo del empresario Raúl Zapag, fue atacado en el interior de la discoteca Morgan Warehouse de Villa Morra. El joven de 18 años relató que fue agredido sin motivo alguno cuando se retiraba del sanitario, alrededor de las 03:00.

En declaraciones al Ministerio Público, la víctima identificó a Héctor Grau como el que le golpeó en el rostro. A su vez, Marcello Fretes está sindicado como la persona que le bloqueó la salida a Zapag, para que Grau pudiera agredirlo.

Zapag aclaró que no tuvo altercado o pelea alguna con sus agresores, que fueron identificados mediante el relato de testigos.

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Tanto Grau como Fretes fueron imputados por supuesta lesión grave. En la época, ambos eran jugadores de la selección paraguaya de rugby, de la que fueron apartados tras ingresar a la cárcel para cumplir prisión preventiva.