Apple superará a Samsung, ChatGPT estrena función y otros clics tecnológicos en América

Apple está a punto de arrebatarle a Samsung el liderazgo global en envíos de teléfonos inteligentes, un hito que no ocurría desde 2010. Según Counterpoint Research, los envíos de iPhone crecerán un 10 % este año, hasta unos 243 millones de unidades, dándole a la empresa de la manzana mordida una cuota del 19,4 %, ligeramente por encima del 18,7 % de la surcoreana Samsung.

El impulso viene del nuevo ciclo de renovación y del éxito de los iPhone 17, iPhone 17 Pro en color naranja y del debut del iPhone Air. En EE.UU., las ventas iniciales subieron un 12 %, y en China, un 18 %. Samsung, mientras tanto, enfrenta más presión en la gama media y baja frente a fabricantes chinos como Xiaomi.

OpenAI lanzó ‘shopping research’, una nueva función de ChatGPT pensada para el Black Friday y la temporada navideña. El sistema investiga en la web, revisa fuentes confiables y usa tus conversaciones previas para crear guías de compra personalizadas según tu presupuesto, gustos y necesidades.

Basta con escribir algo como “busca la aspiradora más silenciosa” o “necesito un regalo para mi sobrina artista” y el chatbot devuelve opciones con precios, disponibilidad, ventajas y desventajas. También puedes afinar la búsqueda en tiempo real con “no me interesa” o “muéstrame algo parecido”.

Meta está explorando una compra multimillonaria de chips TPU de Google para reforzar sus centros de datos a partir de 2027, según The Information. La compañía también evalúa alquilar hardware de Google Cloud desde el próximo año, en un movimiento que podría redefinir la competencia en la infraestructura de inteligencia Artificial (IA).

Aunque Nvidia domina el mercado con sus GPU, las TPU de Google —silicio personalizado optimizado para IA— prometen mejor precio, rendimiento y eficiencia. El interés de Meta ya sacudió al mercado: las acciones de Nvidia cayeron 4 % en el premarket, mientras Alphabet subía otro 4 % rumbo a los 4 billones de dólares en valoración.

Amazon anunció una inversión de hasta 50.000 millones de dólares para ampliar la infraestructura de IA y supercomputación que usan las agencias federales a través de Amazon Web Services (AWS). A partir de 2026, la compañía añadirá 1,3 gigavatios de capacidad con nuevos centros de datos diseñados para misiones sensibles, incluyendo los entornos Top Secret, Secret y GovCloud.

AWS promete acelerar tareas críticas como ciberseguridad, defensa o descubrimiento de medicamentos, apoyándose en modelos como Claude, infraestructura de Nvidia y chips propios como Trainium. Con más de 11.000 agencias usando su nube, Amazon quiere afianzar su liderazgo justo cuando la carrera por centros de datos e IA entra en fase de inversiones multimillonarias.

El debate no es menor: congresistas ya alertaron sobre los riesgos de impulsar la IA estratégica china, mientras Nvidia espera abrir camino para futuros chips como Blackwell. Paralelamente, EE.UU. y la Unión Europea buscan movilizar 40.000 millones de dólares en compras de chips avanzados el próximo año, en plena guerra tecnológica global.

México encendió los motores para construir Coatlicue, la supercomputadora pública más potente de América Latina. El proyecto, de dos años, integrará unas 15.000 GPUs —equivalentes a unos 375.000 computadores trabajando a la vez— y alcanzará 314 petaflops, superando por mucho a cualquier sistema activo en la región.

Pensada para ciencia, inteligencia artificial y decisiones públicas, las autoridades de México han avanzado que Coatlicue procesará desde modelos climáticos y agua hasta datos fiscales, salud o movilidad. El Gobierno invertirá 6.000 millones de pesos (unos 326 millones de dolares) y promete un modelo autosustentable ofreciendo cómputo a empresas y emprendedores.