Día Nacional del Jaguareté: en busca de la conservación del jaguar en Paraguay

La iniciativa, liderada por WWF-Paraguay en colaboración con Guyra Paraguay, la Fundación Moisés Bertoni (FMB), la Asociación para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS) y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN), tiene como misión resguardar al jaguareté (Panthera onca) y su hábitat.

Este esfuerzo colectivo refuerza el compromiso del país con la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

Un símbolo amenazado

El jaguareté, emblema de la biodiversidad paraguaya, ha perdido más del 50% de su área de distribución original a nivel continental.

Las principales amenazas a la especie incluyen la pérdida de hábitat, la disminución de presas, el tráfico de fauna, la caza en represalia y el cambio climático.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Nace una cría de yaguareté en el Chaco argentino tras más de 30 años

Su protección no solo beneficia al jaguar, sino que también salvaguarda la diversidad de aves, mamíferos y plantas que dependen de los mismos ecosistemas, dado su papel como especie paraguas.

Estrategias y acciones en territorio nacional

La campaña focaliza su trabajo en el Bosque Atlántico y el Chaco paraguayo, orientando sus esfuerzos a proteger y reconectar hábitats esenciales para el futuro del jaguareté.

En zonas como el Pantanal paraguayo, especialmente en Bahía Negra, la riqueza natural y la presencia de fauna han posicionado al territorio como un destino privilegiado para el ecoturismo sostenible, impulsando simultáneamente el desarrollo local y la conservación de la especie.

Este enfoque integra la conservación de la naturaleza con soluciones de desarrollo sostenible, fortaleciendo el vínculo entre comunidades y medio ambiente.

Hitos y evolución de la campaña

Desde su lanzamiento en 2020, Paraguay Más Jaguareté ha implementado acciones de conservación, educación y participación ciudadana.

En sus inicios, la campaña desarrolló actividades educativas y recreativas, como juegos didácticos, rompecabezas y materiales para niños, junto con presencia en ferias y eventos comunitarios.

En 2021, los artistas Lucas We y Rolo Ocampos crearon cinco murales que narran la historia del jaguar, incorporando el arte como eje de sensibilización. Durante 2023, bajo el lema “La voz del jaguareté”, se potenció la educación ambiental en escuelas y universidades, fomentando la participación de jóvenes y docentes. Se publicó la “Guía de Mamíferos del Chaco” y se instalaron cámaras trampa en áreas protegidas para el monitoreo de la especie.

Lea más: Video: en el Gran Chaco liberan por primera vez un yaguareté silvestre translocado

Además, la aprobación de la Ley N° 7145/2023 instauró el Día Nacional del Jaguareté, reconociendo oficialmente su relevancia ecológica y cultural.

Las campañas digitales como “No enciendas una tragedia” y contenidos sobre convivencia entre producción y conservación también formaron parte de las acciones.

Innovación y presencia pública

Durante el año 2024, la campaña tuvo participación destacada en el festival Asunciónico bajo el lema “Asuncionico ruge”, llegando el mensaje de conservación a más de 40.000 personas. Ese año la iniciativa “Cenizas de Vida” obtuvo reconocimiento en festivales como El Ojo de Iberoamérica y Tatakuá, premiando su enfoque creativo y ambiental.

Otras actividades incluyeron la Segunda Jornada de Coexistencia de Ganadería y Fauna Silvestre, el Hackathon WWF + Penguin Academy, experiencias inmersivas, colonias educativas y charlas en escuelas.

La campaña “Más Corredores, Más Jaguaretés” reforzó la integración urbana, artística y el trabajo con influencers.

Compromiso renovado para 2025

En 2025, el Biofestival de Bahía Negra bajo el lema “Celebrando la biodiversidad y la cultura del Pantanal” se consolidó como un encuentro clave en el Pantanal paraguayo, mientras que la Guía de Turismo de Bahía Negra resaltó el papel del ecoturismo en la conservación.

Una destacada novedad fue la inauguración de la cabina inmersiva “Sentí el Chaco” en el Centro de Interpretación del Gran Chaco Americano de Filadelfia, Boquerón, gracias a la alianza entre WWF-Paraguay y la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

La celebración del Día Nacional del Jaguareté cierra un ciclo de logros y representa un llamado a la conciencia y la esperanza para convivir en armonía con la naturaleza y proteger al jaguar, el rey de las Américas.