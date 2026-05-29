Rechazan recusación de Prieto y prevén aplicar sanciones por maniobras dilatorias

Un tribunal de alzada rechazó la recusación presentada por Miguel Prieto contra el juez Humberto Otazú. Igualmente, la Cámara de Apelación prevé aplicar sanciones disciplinarias por planteos considerados dilatorios. El exjefe comunal deberá comparecer el próximo 10 de junio ante el tribunal. El proceso guarda relación con el presunto desvío de G. 306.188.500 en el denominado caso Tajy.