La Albirroja suma figuras y acelera su preparación mundialista

La selección paraguaya cumplió este viernes una nueva jornada de trabajos en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Carde), donde el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro sigue afinando detalles con vistas al Mundial 2026.

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La principal novedad de la jornada fue la incorporación de importantes piezas que militan en el exterior y que ya se pusieron a disposición del entrenador para sumarse al operativo mundialista.

Entre los nuevos integrantes del plantel aparecen el capitán de la Albirroja, Gustavo Gómez, además de Ramón Sosa, Maurício Magalhães, Gustavo Velázquez y Roberto Junior Fernández, quienes se integraron a la concentración albirroja en Ypané.

Con estas llegadas, Alfaro va completando progresivamente la nómina de convocados, elevando la intensidad de los entrenamientos y trabajando en aspectos tácticos y estratégicos con un grupo cada vez más cercano a su conformación definitiva.

La ilusión mundialista crece en campamento paraguayo, donde cada jornada representa un paso más en la preparación de una selección que buscará llegar en óptimas condiciones a la máxima cita del fútbol internacional.

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Ramón Sosa ya palpita el Mundial: “Nosotros estamos pensando en grande”

Tras completar la fase de grupos de la Copa Libertadores, el extremo de Palmeiras de Brasil, Ramón Sosa llegó al país para integrarse a la selección paraguaya de fútbol y ponerse a las órdenes de Gustavo Alfaro con miras a la Copa del Mundo 2026. A su arribo, el atacante se mostró conmovido por el enorme cariño de los aficionados que lo esperaban en la terminal aérea:

“La verdad que sí. Recién estaba ahí, hablando, que llegar en el país, que la gente te reciba así, es impresionante. La verdad que no sé cómo decir, pero llegar así, que la gente te reciba así, es una locura. Es impresionante, y siempre estar agradecido con ellos, feliz de estar acá en mi país. La verdad que estoy bien físicamente, muy bien. Esta semana ya venía trabajando normal, así que bien”, expresó el jugador oriundo de Maracaná.

Gustavo Gómez: “Estamos llegando con mucha ilusión, todos sueñan con este momento”

Tras completar la fase de grupos de la Copa Libertadores, el capitán del Palmeiras y de la selección paraguaya de fútbol, Gustavo Gómez llegó al país para ponerse a las órdenes del seleccionador Albirrojo Gustavo Alfaro de cara al Mundial 2026. En su arribo a suelo paraguayo, fue abordado por los medios de comunicación y compartió el entusiasmo con el que se acopla al grupo:

“Creo que somos los últimos en llegar, pero estamos llegando con mucha ilusión. Ya ansioso de estar con mis compañeros y de poder entrenar. Ansioso, obviamente; yo creo que todos están así, pero una ansiedad buena, digamos, porque todos sueñan con este momento y solamente disfrutar y, obviamente, con responsabilidad. Y ya con muchas ganas de entrenar con mis compañeros”, comenzó diciendo el líder albirrojo.

#SelecciónParaguaya | “LAS EXPECTATIVAS SON ALTAS” 🇵🇾



Las palabras del defensor albirrojo Junior Alonso en su llegada al país para sumarse a la preparación rumbo al #MundialxABC 🏆



Además, confirmó que continuará su carrera en la Major League Soccer después de la Copa del Mundo… pic.twitter.com/Mp9OOKRoNv — ABC Deportes (@ABCDeportes) May 29, 2026

¿Quiénes son los jugadores que entrenan en Paraguay?

La selección paraguaya activó en Ypané con 25 futbolistas: Orlando Gill, Gastón Olveira, Juan Cáceres, José Canale, Fabián Balbuena, Alexandro Maidana, Omar Alderete, Andrés Cubas, Julio Enciso, Diego Gómez, Antonio Sanabria, Miguel Almirón, Gustavo Caballero, Matías Galarza, Álex Arce, Braian Ojeda, Alejandro Romero Gamarra, Damián Bobadilla, Gabriel Ávalos, Junior Alonso, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Mauricio, Roberto Jr. Fernández y Gustavo Velázquez.

Por su parte, Mathías Villasanti llegaría el fin de semana para iniciar las tareas con el combinado nacional.