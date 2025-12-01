El Gobierno belga prohíbe a sus empleados utilizar aplicaciones del sistema chino DeepSeek

La prohibición figura en una circular publicada por la ministra de la Acción y la Modernización públicas, Vanessa Matz (Les Engagés), informó la agencia Belga.

En ella se indica que todas las aplicaciones de DeepSeek deben haber sido eliminadas de los dispositivos de trabajo de los empleados antes del 1 de diciembre.

El modelo de lenguaje de inteligencia artificial DeepSeek se considera el modelo chino del ChatGPT estadounidense pero en muchos países han alertado de las preocupaciones que plantea a nivel de privacidad.

"Tras este análisis y teniendo en cuenta los riesgos para la protección de los datos transmitidos al sistema DeepSeek, se ha decidido prohibir preventivamente el sistema chino en los lugares de trabajo del Gobierno federal", dijo Matz.

Añadió que prohibir el uso de este sistema "es una cuestión de vigilancia" y que el Gobierno quiere que sus servicios ofrezcan un entorno "seguro y ejemplar".

El Gobierno federal belga incluye departamentos gubernamentales federales, agencias autónomas, instituciones públicas administrativas, la fiscalía, el Ministerio de Defensa y la Policía Federal.