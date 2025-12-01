Runway lanza Gen 4.5, generador de video por texto que lidera un 'benchmark' independiente

La compañía aseguró en un comunicado que Gen 4.5, capaz de generar vídeos en alta definición a partir de descripciones escritas, destaca "por su comprensión de la física, el movimiento humano, los desplazamientos de cámara y las relaciones de causa y efecto en las escenas".

El modelo permite recrear movimientos, acciones y ángulos de cámara detallados, y está diseñado para producir imágenes más coherentes y realistas, según la empresa.

Este nuevo modelo Gen 4.5 ocupa ahora el primer puesto en el Video Arena, una clasificación elaborada por la firma independiente Artificial Analysis. Este sistema funciona como un 'benchmark' —una prueba de referencia— en el que los usuarios comparan de forma ciega dos videos generados por modelos distintos y votan por el que ofrece un mejor resultado, sin saber qué empresa está detrás de cada uno.

La acumulación de miles de votaciones produce un ránking considerado una de las evaluaciones más imparciales del sector.

En esa clasificación, el modelo Veo 3 de Google aparece en segunda posición, mientras que Sora 2 Pro de OpenAI ocupa el séptimo lugar.

El cofundador y consejero delegado de Runway, Cristóbal Valenzuela, señaló a la cadena CNBC que han logrado "competir con empresas que valen billones de dólares con un equipo de 100 personas".

Según el ejecutivo, Gen 4.5 es "un éxito de la noche a la mañana que llevó siete años de desarrollo".

A su juicio, la industria vive "un momento interesante" marcado por la eficiencia y la investigación, y subrayó la importancia de evitar que la IA quede monopolizada por unas pocas compañías.

Fundada en 2018, Runway se ha consolidado como una de las 'startups' más destacadas en el desarrollo de modelos de video y de 'world models', sistemas entrenados con datos visuales para imitar mejor el funcionamiento del mundo físico.

Su valoración asciende a 3.550 millones de dólares, según PitchBook.

Gen 4.5 se desplegará de forma gradual esta semana, agregó la empresa, y estará disponible para todos los clientes de la compañía a través de su plataforma, su API y algunos socios.