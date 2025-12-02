Empresa mexicana lanza nueva tecnología para luchar contra imágenes falsas creadas con IA

En un comunicado, la empresa especializada en identidad digital, señaló que la precisión de esta tecnología "supera a cualquier otra solución disponible y marca un nuevo estándar en la defensa contra amenazas impulsadas por la IA".

'Deepsight' analizará distintos aspectos del archivo multimedia para detectar "inconsistencias" en menos de 100 milisegundos, explicó la compañía.

De acuerdo con Incode, ´Deepsight´ se estructura en tres capas: percepción, que distingue entre rostros reales y generados por IA; integridad, que valida cámaras y dispositivos para bloquear señales virtuales; comportamiento, que detecta microanomalías imposibles de replicar por bots o modelos generativos.

La empresa destacó que esta herramienta fue testada en un estudio de la Universidad de Purdue (Indiana, Estados Unidos), en el que logró "la mayor precisión y la menor tasa de falsos positivos" en comparación a otros modelos gubernamentales y comerciales.

Dicha tecnología "resuelve el desafío" que supone la IA en materia de verificación, garantizando una "precisión sin precedentes".

El CEO de la compañía, Ricardo Amper, subrayó que 'Deepsight' "restaura la confianza al garantizar que cada imagen, video o documento sea real, no sintético"; y ayuda a detectar deepfakes, hoy por hoy un "arma de fraude masivo".

"Este lanzamiento refuerza la visión de Incode de construir el futuro de la identidad digital", agregó la empresa.

Por su parte, Roman Karachinsky, Chief Product Officer de Incode, señaló que “determinar si alguien es real se está convirtiendo en uno de los mayores desafíos tecnológicos de esta era”.

Mientras que Shu Hu, investigador de la Universidad de Purdue, explicó que el detector de la firma alcanzó “la mayor precisión” entre los nueve sistemas comerciales evaluados, lo que sugiere “mayor solidez y fiabilidad en escenarios del mundo real”.

Carlos de la Ossa, director de canales digitales de una institución bancaria que utiliza la tecnología, afirmó que la implementación redujo falsos negativos de 12 % a 5 % y disminuyó el fraude de 0,5 % a 0,1 %, lo que calificó como “un equilibrio clave entre seguridad y experiencia del usuario”.

Según la agencia de investigación de mercados tecnológicos, Sapio Research, el 89 % de las empresas mexicanas planea migrar hacia equipos con IA en su próximo ciclo de renovación tecnológica, donde más del 45 % de los empleados ya la utiliza en sus tareas diarias.