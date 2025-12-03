El OIEA vaticina gran potencial de América Latina para crear corredores de IA sostenibles

En su discurso de inauguración del primer simposio sobre inteligencia artificial (IA) y energía nuclear, celebrado entre hoy y mañana en Viena, el argentino agregó que la región latinoamericana tiene la posibilidad de "construir un ecosistema digital más sostenible y resiliente con energía limpia y fiable".

Países como Brasil, México, Chile y Colombia están surgiendo "como importantes mercados para la IA y los servicios en la nube", dijo Grossi.

Además, Argentina puede "ampliar sus capacidades digitales junto con su bien establecido programa de energía nuclear y su desarrollo de SMR", agregó el director general del OIEA.

Un corredor de IA es conjunto de infraestructuras y ecosistemas digitales interconectados que facilitan el desarrollo, despliegue y operación de inteligencia artificial a gran escala.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los llamados 'Small Modular Reactors' (SMR), cuyo funcionamiento todavía es muy limitado a nivel mundial, son reactores de tamaño reducido que pretenden generar energía de forma más flexible, segura y económica que las plantas nucleares tradicionales.

Ante el enorme crecimiento de la demanda energética global por la IA y sus centros de datos, el sector espera instalar en el futuro SMR cerca de sus operaciones para abastecerse de electricidad.

"Hoy en día, los centros de datos impulsados por IA se concentran en un número limitado de lugares. Pero ese panorama está cambiando", dijo el jefe del OIEA, quien acaba de presentarse como candidato para ser el próximo secretario general de la ONU, después del actual responsable, António Guterres.

Según Grossi, "una respuesta global rápida al aumento de la IA y la computación en la nube podría generar un gasto de hasta 7 billones de dólares en centros de datos en todo el mundo para 2030".

De ahí, agregó, surgirán nuevos corredores digitales, también en Asia, América Latina y África, "que necesitarán fuentes de energía fiables".

Para hacer frente a las necesidades energéticas, Grossi ofreció la ayuda y cooperación técnica del OIEA, la agencia de la ONU que vela por la seguridad nuclear en el mundo.

"A medida que la energía nuclear y la IA convergen, estamos facilitando la integración segura de la IA en las operaciones nucleares", dijo.

Por ello, la cooperación internacional es decisiva y el OIEA se compromete a desarrollar un marco de acción concreta, junto con expertos de los campos de la IA y la energía nuclear, destacó.

El objetivo es "impulsar soluciones de energía limpia para la IA y los centros de datos, además de mejorar el rendimiento y acelerar el despliegue de tecnologías de energía nuclear", concluyó Grossi.

En el simposio de esta semana participan expertos de cientos de organizaciones, entre ellas una veintena de operadores nucleares, una treintena de universidades, 13 empresas de IA y 11 fabricantes de SMR, entre otros.