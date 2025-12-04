Apple anuncia las salidas de dos ejecutivas más, en medio de cambios en su cúpula

En un comunicado, Apple dijo que Jennifer Newstead, que es actualmente la jefa legal de Meta, sustituirá a Adams el 1 de marzo de 2026 pero se incorporará a la empresa ya el 1 de enero, sumándose al equipo del director ejecutivo Tim Cook.

Jackson se retirará en enero de 2026 y sus competencias se dividirán en dos secciones: asuntos de gobierno, que pasarán a estar bajo mando de Newstead, e iniciativas medioambientales y sociales, bajo mando del jefe de operaciones Sabih Khan.

Cook, que agradeció el trabajo de las ejecutivas salientes, señaló la experiencia y capacidades de Newstead, y dijo que supervisará "las organizaciones legales y de asuntos gubernamentales, dado el creciente solapamiento en el trabajo de ambos equipos".

El pasado lunes, Apple anunció ya la salida de John Giannandrea como jefe de inteligencia artificial (IA), que será reemplazado por Amar Subramanya, un investigador de IA que trabajó recientemente en Microsoft y antes en DeepMind de Google.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cook confirmó el miércoles la salida reportada por medios de Alan Dye, jefe de interfaz de usuario de Apple desde 2015, que se unirá a Meta para dirigir un nuevo estudio de diseño, y será sustituido por el veterano diseñador Stephen Lemay.

En julio, Apple anunció también el reemplazo de un alto ejecutivo, Jeff Williams, que fue sustituido como jefe de operaciones por Sabih Khan, y el año pasado se dio también la baja de Luca Mestri como jefe financiero, que pasó a dirigir los servicios corporativos.