El BEI se une al proyecto para crear gigafactorías de inteligencia artificial en la UE

"Lo que estamos acordando hoy es trabajar juntos y cooperar en el desarrollo de la próxima generación de gigafábricas de inteligencia artificial," dijo Calviño en declaraciones a la prensa tras la firma.

La presidenta del BEI añadió que el memorando es "un nuevo paso adelante" con el que acuerdan "proporcionar asesoramiento técnico para garantizar la viabilidad financiera de esas gigafábricas que van a desempeñar un papel clave en la soberanía de Europa en la nueva economía digital".

La Comisión recibió este año 76 solicitudes de 16 Estados miembros, entre ellos España, para albergar una de las cinco gigafactorías de inteligencia artificial en la UE.

"En conjunto, los encuestados expresaron su interés en crear gigafábricas de IA por un importe indicativo total de más de 230.000 millones de euros durante los próximos tres a cinco años", señaló Virkkunen en la misma rueda de prensa, y apuntó que la idea es que el 70 % de la inversión provenga del sector privado, mientras que el 30 % restante sea financiado por la UE y los Estados miembros.

La comisaria europea dijo que el BEI "desempeñará un papel catalizador proporcionando asesoramiento personalizado a los consorcios interesados en las gigafábricas de IA que hayan respondido a la convocatoria informal de manifestaciones de interés de la Comisión".

Asimismo, anunció que la convocatoria formal se abrirá "a principios de 2026", posiblemente entre enero y febrero.

El Gobierno de España ha presentado la candidatura de Móra la Nova (Tarragona) para crear allí una de las gigafactorías, una propuesta que cuenta también con el apoyo de un consorcio público-privado liderado por Telefónica, con una inversión prevista cercana a los 5.000 millones de euros.

Ambas aseguraron que España tiene un candidatura "fuerte", aunque Calviño resaltó que "se trata de un proyecto paneuropeo" y que lo importante es "unir las fuerzas y las capacidades de toda Europa, coordinarlas para que podamos tener una capacidad a nivel europeo".

"Hay dos proyectos de factorías de inteligencia artificial ya: el del superordenador de Barcelona y el superordenador de Galicia", añadió la presidenta del BEI, sosteniendo que "se evaluarán igual que el resto de los proyectos, atendiendo a los criterios que ha señalado la Comisión Europea".

Las gigafactorías de IA son instalaciones a gran escala dedicadas al desarrollo y entrenamiento de modelos de IA de próxima generación que contienen billones de parámetros.

Para lograrlo, las gigafactorías de IA reunirán la potencia informática equivalente a más de 100.000 procesadores de IA avanzados.