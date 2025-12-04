Nanotyrannus lancensis no era un T.rex adolescente sino una especie distinta más pequeña

El escaso y a menudo fragmentado registro fósil hace difícil identificar las distintas especies de dinosaurios que vivieron en los antiguos ecosistemas, y es especialmente desafiante cuando se intenta diferenciar nuevas especies de ejemplares adolescentes de especies conocidas.

Igual que al talar un árbol es posible contar sus anillos para averiguar su edad, cortar transversalmente un hueso de dinosaurio puede revelar su grado de madurez. Los científicos suelen usar huesos largos, como fémures o costillas, pero estos no se conservan intactos en todos los especímenes fósiles.

"La serie de crecimiento de nuestra Sala de los Dinosaurios fue fundamental para demostrar que el hioides del tiranosaurio mostraba el mismo tipo de registro de crecimiento que los huesos largos", señala Zach Morris, investigador del Museo de Historia Natural de Los Ángeles y coautor de la investigación.

"Tener una serie de crecimiento que ya había sido analizada histológicamente significaba que podíamos comparar el registro de crecimiento del hioides y el registro de crecimiento de los huesos largos y ver que mostraban señales consistentes incluso en estos depredadores gigantes únicos", añade.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy