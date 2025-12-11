Catorce empresas emergentes presentan en Nueva York "ideas revolucionarias" basadas en IA

Entre ellas, figura SimSurveys, cuyos representantes explicaron que cuenta con un modelo que genera microencuestas de investigación sintéticas que pueden responder preguntas como lo haría un usuario real.

Por su parte, Straiker, dedicada a evaluar la seguridad de la IA agéntica —modelos capaces de ejecutar tareas con supervisión mínima—, invitó a los asistentes a permitirles intentar 'romper' sus sistemas. La empresa afirma estar tan segura de su capacidad de detectar fallos que, si no lo consigue, regalará unas gafas inteligentes de Meta.

Amy Auton-Smith, una de las tres jurados encargadas de elegir la start-up ganadora que participan en esta edición, señaló a EFE que muchas de las empresas participantes son empresas que están enfocadas precisamente en la IA agéntica.

"Las personas que hicieron sus presentaciones hoy salieron de la gente que estaba en los stands de las startups (que participan en el congreso). Es interesante ver la variedad de lo que presentan, pero fundamentalmente creo que no vimos una gama amplia de ofertas", anota Auton-Smith, quien es directora de inversión en tecnología en Nueva York y trabaja en el Consulado General Británico de la ciudad.

Las empresas más interesantes para Auton-Smith fueron las que se enfocaron en la ciberseguridad. "Creo que es un área con la que muchas organizaciones están lidiando, tanto en el sector público como en el privado", concluyó.