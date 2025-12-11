Los nuevos edificios con IA podrán monitorear tormentas y terremotos, según experto

"Al monitorear la vida diaria de los edificios, los sensores de IA detectan cambios en sus sistemas cuando hay anomalías climáticas, y te permiten hacer un seguimiento exhaustivo de los problemas potenciales que puedan venir, por lo que se pueden prevenir mejor los desastres naturales", destacó a EFE la presidenta de la consultoría The Evolvit Group, Daniella de Grande, una de las ponentes.

"Cuando ocurre una tormenta, un huracán o un terremoto, por pequeño que sea, estos edificios inteligentes pueden proporcionar una información detallada acerca del fenómeno y de las secuelas que se puedan dar", añadió.

De Grande subrayó la eficiencia en las mediciones como otra clave de la IA en edificios: "Si encuentras una grieta o una filtración de agua, puedes volver a consultar información de los meses previos para ver cuándo y por qué ocurrió ese problema, lo que te ayuda a prevenir deterioros futuros".

Agregó que en los próximos 3 a 5 años "veremos un gran aumento de nuevos edificios integrados con IA que sacarán mucho provecho de sus gemelos digitales para monitorizar cada posible fallo, como posibles incendios, flujos de temperatura y sensores para optimizar el consumo energético.

Los panelistas también reivindicaron que el inmobiliario es uno de los campos que más usa la IA, tanto a nivel comercial como residencial, para ayudar a gestionar el día a día de los inquilinos y el mantenimiento de los edificios.

En este sentido, los expertos mencionaron que aunque se pueda llegar a pensar que la IA puede llegar a "devorar" las infraestructuras inmobiliarias, esta es "solo los cordones de una zapatilla, mientras que los humanos siempre serán quienes entrelacen los cordones y usen la IA en su máximo beneficio".