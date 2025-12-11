Oracle cae un 10,8 % en bolsa entre dudas sobre su expansión en IA y una deuda creciente

Las acciones de Oracle, que en septiembre superaban los 340 dólares por título, cotizan ahora a 195,85 dólares, borrando cerca de 250.000 millones de dólares de capitalización bursátil y reflejando la incertidumbre sobre la capacidad de la compañía de convertir sus inversiones en IA en ingresos tangibles.

El desplome se intensificó tras la publicación ayer de unos resultados trimestrales que mostraron ingresos de 16.060 millones de dólares en el primer trimestre fiscal de 2026, ligeramente por debajo de los 16.210 millones previstos por los analistas, y un beneficio neto atribuido de 2.900 millones, un 7 % inferior al del mismo periodo del año anterior.

Aunque el beneficio ajustado por acción fue de 2,26 dólares —por encima de lo esperado—, no logró compensar la decepción por los ingresos, clave para evaluar la tracción del negocio en la nube y su capacidad para competir con gigantes como Amazon, Microsoft y Google.

Oracle mantiene una relación estratégica con OpenAI, proveedor de ChatGPT, que le asegura un flujo creciente de contratos futuros por 523.000 millones de dólares.

Este dato evidencia una fuerte demanda futura, según los expertos, aunque su monetización efectiva podría tardar en materializarse.

Analistas de BofA Global Research señalaron hoy que gran parte del gasto en capital de Oracle está destinado a la expansión de centros de datos para IA, lo que ha ejercido presión sobre el precio de sus acciones, aunque destacan que este ciclo es "necesario para sostener el crecimiento a largo plazo de la compañía", que "apunta a fortalecer su infraestructura y su capacidad para atender la demanda creciente de servicios de IA".

De hecho, el segmento de infraestructura en la nube de Oracle creció cerca del 68 % interanual, mientras que su negocio tradicional de software “legacy” retrocedió alrededor del 1 %.

Los analistas subrayan que la compañía se encuentra en un momento crítico y que su éxito futuro dependerá de si es capaz de mantener la competitividad frente a otros grandes de la nube.

Firmas como Piper Sandler destacan "preocupaciones por el aumento de los gastos de capital" y "riesgos relacionados con la monetización de la infraestructura de IA", mientras que UBS destaca que "el mercado no está valorando positivamente el ritmo de conversión a ingresos".

El elevado endeudamiento de la tecnológica es otra fuente de preocupación para los inversores: en septiembre, Oracle emitió bonos por 18.000 millones de dólares y firmó un acuerdo de 300.000 millones con OpenAI, y también aseguró préstamos para la construcción de centros de datos en Nuevo México y Wisconsin.

Así, se estima que la empresa emitirá entre 20.000 y 30.000 millones de deuda anuales durante los próximos tres años, mientras que el gasto de capital podría alcanzar los 50.000 millones. Según los resultados publicados ayer, el flujo de caja libre fue negativo, en unos 10.000 millones de dólares en el trimestre, intensificando las dudas sobre su estrategia financiera.

Otras acciones vinculadas a la IA también cerraron hoy a la baja, incluyendo Nvidia y Broadcom, que retrocedieron más de un 1 %.

La caída de Oracle y su impacto en el sector tecnológico ha generado inquietud entre los inversores: "El mercado está correctamente preocupado por Oracle y, por extensión, por la inversión en IA en general, porque hay literalmente billones de dólares comprometidos", señala a la cadena CNBC el experto Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers.

"El mercado hace bien en rotar un poco fuera de este segmento", agrega, si bien otros expertos consideran que la caída podría representar "una oportunidad de compra" por la demanda a largo plazo en infraestructura de IA.