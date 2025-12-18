Familia escocesa demanda a Meta por el suicidio de su hijo adolescente por ‘sextorsión’

Los hechos acaecieron en 2023 cuando el joven de 16 años, Murray Dewey, natural de localidad escocesa de Dunblane, al noreste de Glasgow, se quitó la vida tras ser extorsionado por un individuo con el que había compartido imágenes íntimas explícitas en la red social ‘Instagram’.

La familia escocesa inicia ahora un proceso legal contra la empresa Meta del magnate Mark Zuckerberg en el Tribunal Superior de Delaware (Estados Unidos), estado donde muchas de las empresas tecnológicas tienen declarada su sede social.

El adolescente estuvo en contacto con alguien que se presentó como una chica joven pero que a la postre resultó ser un estafador y le extorsionó con la amenaza de hacer públicas las imágenes.

La 'sextorsión' es una forma de chantaje en internet en la que los delincuentes seleccionan a personas, normalmente adultos jóvenes y adolescentes, y las amenazan con la exposición de sus imágenes íntimas si no cooperan o acceden a sus peticiones.

Según los últimos datos publicados por Internet Watch Foundation (Fundación de Vigilancia de Internet) y la organización Childline, el número de víctimas de esta práctica ha aumentado en Reino Unido un 72% en un año.

Los padres del joven, representados por Social Media Victims Law Center, buscan una compensación económica y alegan que Meta no toma medidas para garantizar la seguridad de la plataforma.

Su fundador, Matthew P. Bergman, en declaración a los medios dijo que “durante años, Meta sabía que Instagram es un vivero de depredadores y aún así eligió proteger las métricas de interacción por encima de la vida de los niños.”

“Esa decisión consciente de conectar extraños con niños ha tenido para las familias el precio de sus hijos e hijas, convirtiendo Instagram en un epicentro de suicidios juveniles relacionados con la sextorsión.”, afirmó.

La madre del joven declaró a la BBC la intención de la familia de llegar hasta donde puedan: "Ya nos ha pasado lo peor que nos podía pasar. Meta no puede hacer nada peor que lo que ha hecho, así que estamos listos para luchar".