Corea del Sur pone en marcha reconocimiento facial obligatorio para nuevas líneas de móvil

La norma obliga a todas las personas que quieran abrir una nueva línea móvil en el país a demostrar que su cara coincide con la fotografía de su documento de identidad mediante 'PASS', una aplicación de reconocimiento facial usada frecuentemente por organismos públicos, indicó la agencia de noticias local Yonhap.

Así, los tres operadores móviles del país (SK Telecom, KT y LG U+) y a los virtuales deben comenzar a aplicar a partir de hoy una norma, que entrará oficialmente en vigor en marzo de 2026.

El Gobierno surcoreano ha afirmado que la aplicación únicamente reconoce si la cara del usuario coincide con la fotografía y no registra sus datos de identidad, entre los temores a nuevas filtraciones de datos.

Los datos de 23,24 millones de clientes de SK Telecom fueron robados el pasado abril por piratas informáticos mientras que, en un incidente separado, el gigante surcoreano del comercio electrónico Coupang reconoció a finales del pasado noviembre que los datos de 33,7 millones de clientes quedaron expuestos en un ciberataque.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La nueva norma fue anunciada la semana pasada como parte de los esfuerzos de Seúl por hacer frente a las estafas de 'phishing' telefónico, que se han disparado en el último año, con daños anuales por valor de más de 1,13 billones de wones (unos 650 millones de euros), según cifras del Gobierno surcoreano citadas por Yonhap.

Con el requisito de reconocimiento facial, las autoridades esperan poner fin a la creación de cuentas de móvil utilizando datos falsos o robados a otras personas.