Las tecnológicas y la IA en 2026, Bolivia satelital y otros clics tecnológicos en América

Las empresas tecnológicas proyectan un aumento histórico en su inversión en inteligencia artificial (IA), con estimaciones que sitúan el gasto de capital por encima de los 500.000 millones de dólares en 2026, según un informe de Goldman Sachs Research.

Los 'hyperscalers' -empresas que operan centros de datos a gran escala como Amazon, Microsoft o Google- invirtieron en 2025 entre 300.000 y 380.000 millones de dólares en infraestructura tecnológica e IA, según estimaciones del sector, lo que refleja "la creciente importancia de la IA en la estrategia corporativa", aunque los analistas de Goldman Sachs advierten de que los inversores son "cada vez más selectivos" a la hora de recompensar a las compañías que apuestan por esta tecnología.

El Gobierno de Rodrigo Paz habilitó a empresas extranjeras de conectividad satelital como OneWeb, Kuiper y Starlink para operar en Bolivia, algo que dotará al país de "tecnología de vanguardia" para un internet "accesible" que reduzca la “brecha digital” en el país, afirmó el mandatario.

La norma aprobada también se refiere al derecho a la educación, salud, producción y la seguridad ciudadana, además de que "fortalece" la atención médica a distancia, la agroindustria, la minería, el transporte y la logística.

Paz agregó que a partir de febrero de 2026 "estará operativo el primer polo tecnológico" en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, un modelo que se ampliará a otras regiones, basados en "la capacitación, el desarrollo de nuevas tecnologías y la formación de talento boliviano".

Alphabet, matriz de Google, anunció la compra de la empresa de centros de datos e infraestructura energética Intersect por 4.750 millones de dólares, algo que, según la tecnológica, permitirá la construcción de más de estos espacios con mayor capacidad de generación e innovación energética.

El acuerdo incluye el "equipo de primer nivel" de Intersect, múltiples gigavatios de energía y proyectos de centros de datos en desarrollo que derivan de la colaboración de la empresa con Google; además, se desarrollará la exploración de tecnologías emergentes con el fin de aumentar y diversificar el suministro de energía en Estados Unidos para satisfacer la demanda de sus clientes y usuarios de la nube.

Blue Origin, la compañía espacial de Jeff Bezos - fundador de Amazon - hizo historia al enviar al espacio a Michaela 'Michi' Benthaus, la primera pasajera con movilidad reducida, en silla de ruedas, que viaja más allá de la línea Kármán, a unos 100 kilómetros sobre la Tierra y reconocida como el límite espacial.

Según aseguró Blue Origin en X, este es "un paso más hacia la accesibilidad de los viajes espaciales para todos". La pionera Benthaus, una ingeniera aeroespacial de la Agencia Espacial Europea, que sufrió una lesión medular tras un accidente de ciclismo en 2018, formó parte de una misión de seis tripulantes llamada 'Out of the Blue', que duró aproximadamente 10 minutos con microgravedad antes de regresar a salvo a la superficie terrestre.

El gigante chino de las redes sociales TikTok llegó a un acuerdo para que sus operaciones en EE.UU. queden bajo control de estadounidenses, en cuanto a junta directiva y decisiones estratégicas, lo que permitiría cumplir la orden del presidente Donald Trump, informó la cadena CBS.

Mientras que Oracle y la firma de capital privado Silver Lake tendrán cada una un 15 % de la empresa, ByteDance, matriz china de TikTok, retendrá menos del 20 %, y MGX, una firma de inversión de los Emiratos Árabes Unidos, contará también con un 15 % de participación.

El acuerdo pone énfasis en el manejo estadounidense sobre el algoritmo de recomendaciones y la moderación de contenido dentro del país, como los datos de los usuarios estadounidenses, que serán almacenados localmente en una nube gestionada por Oracle.