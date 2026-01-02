El espacio causa cambios moleculares en las células con implicaciones para enfermedades

La radiación ionizante y la microgravedad hacen que los viajes espaciales sean duros para el cuerpo de los astronautas y los más largos pueden provocar cambios celulares que aceleran el desarrollo de diversas enfermedades.

Una investigación firmada por el Hospital Especializado y Centro de Investigación Rey Faisal (Arabia Saudí) ha caracterizado esos cambios a nivel genético, para lo que se cultivaron en la estación líneas celulares.

Los experimentos identificaron alteraciones específicas del ARN en las células que se corresponden con problemas de salud conocidos relacionados con los viajes espaciales.

En el laboratorio espacial se cultivaron 16 muestras de células mieloides pertenecientes al linaje THP-1 (una línea celular conocida por su plasticidad y adaptabilidad inmunológica) y las monitorizaron para detectar mutaciones en el ARN.

Los datos de secuenciación se compararon con controles en la Tierra y se usó el aprendizaje automático para identificar cambios que pudieran estar relacionados con problemas de salud conocidos.

El equipo observó una expresión enriquecida de genes relacionados con trastornos renales, musculares, sensoriales, neurológicos y cardíacos.

El estudio señala que “estos están asociados, al menos desde el punto de vista computacional, con enfermedades y afecciones que presentan síntomas similares a los que experimentan los astronautas, dependiendo de la duración de la misión”.

Los resultados ofrecen, según el equipo, “un marco estimulante para varios estados de salud que se dan durante los vuelos espaciales y pueden utilizarse además como modelo acelerado para el descubrimiento de enfermedades y fármacos”.