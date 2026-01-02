Trump impide que empresa controlada por ciudadano chino compre operación de chips en EEUU

Washington, 2 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que fuerza a una empresa con sede en Delaware y controlada por un ciudadano chino a acometer una desinversión forzosa de las operaciones de semiconductores que adquirió en 2024 de una compañía estadounidense alegando que la transacción supone un peligro para la seguridad nacional.