Trump impide que empresa controlada por ciudadano chino compre operación de chips en EEUU

La orden ejecutiva prohíbe a HieFo, domiciliada en el estado de Delaware, conservar cualquier propiedad o derecho sobre los activos, que incluyen chips y las operaciones relacionadas con el diseño, fabricación y procesamiento de obleas, que compró de manos de la compañía estadounidense EMCORE, con sede en Nueva Jersey.
El decreto considera anulada la transacción, que se cerró en abril de 2024, y le otorga a HieFo un plazo de hasta 180 días para acometer la desinversión.
Trump considera en la orden que "existen pruebas fidedignas" de que HieFo, "una empresa constituida conforme a las leyes de Delaware y controlada por un ciudadano de la República Popular China", podría "llevar a cabo acciones que amenacen la seguridad nacional de EE.UU." a través de la compra de activos de manos de EMCORE.
Esta acción subraya el creciente control que Washington quiere ejercer sobre las inversiones vinculadas a China en sectores estratégicos estadounidenses como los semiconductores, la manufactura avanzada o la inteligencia artificial, en un contexto marcado por la creciente competencia geopolítica y tecnológica con Pekín.
