La ESA planea un nuevo récord absoluto de 65 lanzamientos de satélites y misiones en 2026

Uno de los principales retos es cumplir con el objetivo de "duplicar" el número de lanzamientos del cohete de gran capacidad Ariane 6, después de los cuatro que se hicieron el pasado año, indicó Aschbacher en una conferencia de prensa de balance de la actividad en 2025 y proyectos para 2026.

Inicialmente el consorcio europeo de lanzaderas Arianespace (filial de Airbus y de Safran) había programado cinco lanzamientos del Ariane 6 en 2025, pero el último con la versión más potente (el Ariane 64 con cuatro propulsores sólidos), y fundamental para cumplir grandes contratos como el de los satélites de la constelación Kuiper de Amazon, quedó aplazado y se hará en 2026.

El director general de la ESA insistió en que en sólo 17 meses desde su primer vuelo ha habido cinco lanzamientos del Ariane 6, un ritmo sin precedentes en este tipo de cohetes que prueba que "ha funcionado realmente bien", dijo.

Para los años venideros, Arianespace había planteado incrementar su cadencia para el Ariane 6 a 9 o 10 lanzamientos, aunque podría haber más concreción la semana próxima en una presentación a la prensa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el terreno de las lanzaderas, junto al Ariane 6 y al Vega C que ya están operativos, la ESA trabaja en la licitación que ha propuesto a la industria para desarrollar nuevas capacidades de lanzamiento soberanas, para la que figura como uno de los candidatos el español PLD Space con su Miura, junto a los alemanes Isar Aerospace y Rocket Factory, el francés MaiaSpace y el británico Orbex.

Uno de los mayores saltos en la actividad de la ESA este año debería darse en el terreno de la observación de la Tierra, al pasarse del lanzamiento de 22 satélites a 48, incluidos 33 de la constelación Iride, a iniciativa del Gobierno italiano, 11 griegos, el MTG Metop, un Sentinel y Flex.

"Es un récord absoluto de satélites de observación de la Tierra", se felicitó por adelantado Aschbacher, que igualmente indicó que junto a las 15 misiones que ya están en funcionamiento en el campo de la exploración espacial hay otras 12 en preparación.

En este terreno, uno de los hitos de 2026 será la salida de la astronauta de la ESA Sophie Adenot (francesa) en una misión a la Estación Espacial Internacional (ISS) programada para el 15 de febrero.

La ESA cuenta para este ejercicio con un presupuesto de 8.260 millones de euros, de los que un 64,2 % proceden de las aportaciones de los Estados miembros para sus programas y actividades, un 23,4 % de la Unión Europea o un 7,9 % de terceras partes.

Aschbacher recordó que en la reunión ministerial de la organización a finales de noviembre en la ciudad alemana de Bremen los 23 miembros acordaron un presupuesto de 22.100 millones de euros para el trienio 2026-2028, lo que supone un incremento del 31 % en cifras absolutas y del 17 % si se descuenta el efecto de la inflación.

Preguntado sobre el impacto de los recortes en el presupuesto de la NASA decididos por la Administración de Donald Trump dijo que "tiene un impacto" en los programas de cooperación con la ESA, aunque hizo hincapié en que la colaboración con la agencia espacial estadounidense "es buena".