Tormentas intensas afectan a Asunción y nueve departamentos

De acuerdo al último aviso meteorológico emitido a las 01:57, el sistema de tormentas continúa activo y con tendencia a intensificarse sobre el área de cobertura.

Se prevén lluvias intensas con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, además de ráfagas de viento significativas y la posible caída de granizo.

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Precipitaciones comenzaron en la madrugada

Tal como estaba previsto, desde aproximadamente las 02:00 se registraron las primeras precipitaciones de consideración en Asunción, extendiéndose progresivamente a otras zonas del país.

Las autoridades no descartan la ocurrencia puntual de fenómenos de tiempo severo durante la madrugada y primeras horas de la jornada.

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Amplia zona bajo alerta meteorológica

El área de cobertura incluye el centro y sur de la región Oriental, así como sectores del oeste de la región Occidental.

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Los departamentos afectados son: Asunción, Cordillera (oeste), Guairá (oeste), Caazapá (oeste), Misiones, Paraguarí, Central, Ñeembucú, Presidente Hayes (centro, oeste y sur) y Boquerón (sur).

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Recomiendan tomar precauciones

Ante este escenario, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas de precaución, especialmente ante posibles ráfagas de viento y acumulación de agua en zonas vulnerables.