Alerta por tormentas: instan a priorizar seguridad de trabajadores

Frente a la alerta meteorológica prevista para esta noche y mañana, que anuncia lluvias significativas, ráfagas de viento y tormentas de alta intensidad, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) pidió actuar con prudencia y anticipación.

En ese contexto, subrayó la necesidad de tomar decisiones oportunas para evitar riesgos innecesarios durante el desarrollo de los fenómenos climáticos.

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Flexibilidad laboral y prevención de riesgos

La cartera de trabajo recomendó aplicar criterios de tolerancia y flexibilidad en los horarios de ingreso y salida del personal, especialmente en las zonas más afectadas por las condiciones climáticas.

Asimismo, sugirió evaluar la implementación de modalidades alternativas de trabajo, siempre que las funciones lo permitan, con el objetivo de reducir la exposición de los trabajadores.

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Refuerzo de medidas de seguridad

La institución también enfatizó la importancia de reforzar las medidas de seguridad en los lugares de trabajo, incluyendo la revisión de instalaciones eléctricas y el mantenimiento de condiciones adecuadas que garanticen entornos seguros.

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Estas acciones buscan minimizar posibles incidentes derivados del impacto del clima severo.

Otro de los puntos destacados es la necesidad de mantener canales de comunicación activos dentro de las organizaciones, a fin de informar oportunamente al personal sobre las disposiciones adoptadas.

El MTESS recordó que la protección de la vida y la salud de los trabajadores es una responsabilidad compartida, por lo que apeló a la colaboración de todos los sectores para actuar con compromiso frente a la alerta vigente.