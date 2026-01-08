La IA de los sueños, Lego se moderniza en la CES y otros clics tecnológicos en América

Científicos de la Universidad de Stanford crearon el primer modelo de IA que podría ayudar a predecir, por primera vez, el riesgo de manifestación de unas 130 enfermedades con altas tasas de mortalidad, a partir de información recogida en una sola noche de sueño, lo que podría identificar la demencia, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica, el accidente cerebrovascular y la fibrilación auricular.

Según un estudio publicado en la revista Nature Medicine, el modelo SleepFM ha sido entrenado con casi 600.000 horas de datos de sueño y unos 65.000 participantes, combinando señales cerebrales, cardíacas, musculares y respiratorias, recopiladas a través de la polisomnografía (PSG), el "estándar dorado" para el análisis del sueño, de acuerdo con al artículo.

Lego, gigante de los bloques de construcción para niños, presentó el sistema 'Lego Smart Play', una tecnología interactiva que lleva al icónico ladrillo de 2x4 a un nuevo nivel de creatividad para los jugadores, que podrán darles color, sonido y luces a los bloques, así como reacciones y comportamientos a las figuras construidas, incluso a distancia.

El 'lego inteligente', compuesto por las líneas 'Lego Smart Tags', 'Lego Smart Bricks' y 'Lego Smart Minifigures', es un paso evolutivo de la compañía fundada en 1932 por el carpintero danés Ole Kirk Christiansen, ya que, de acuerdo con su equipo de marketing en la CES, "redefinirá" el juego para satisfacer las necesidades de nuevas generaciones y crear infinitas posibilidades para quienes los utilizan de antaño.

CLOiD, el robot para tareas domésticas con inteligencia artificial de la compañía LG Electronics, está diseñado para realizar y coordinar tareas del hogar con electrodomésticos conectados, como sacar la leche de la nevera, colocar comida en el horno, preparar el desayuno, iniciar los ciclos de lavado y doblar y apilar la ropa después del secado.

El autómata de LG buscará comprender el estilo de vida del usuario y controlar los electrodomésticos con precisión, ya que su objetivo es reducir el tiempo y el esfuerzo físico necesarios para las tareas diarias, destacó Brant Varner, vicepresidente de ventas de soluciones de electrodomésticos en la Feria de Electrónica de Consumo (CES).

Nvidia anunció, en la antesala de la feria tecnológica CES, que Vera Rubin, su nueva plataforma de computación acelerada para IA, está en producción y comenzará a implementarse este año.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo en Las Vegas que la plataforma combina varios chips, incluyendo la GPU Rubin y la CPU Vera, que forman un superordenador capaz de ejecutar modelos avanzados con gran velocidad y eficiencia, ofreciendo un rendimiento hasta cinco veces superior al de generaciones anteriores, con una eficiencia energética destacable, y diseñada para centros de datos y aplicaciones a gran escala.

Hyundai y su subsidiaria estadounidense Boston Dynamics presentaron en la Feria de Electrónica de Consumo (CES, en inglés), en Las Vegas, su línea de robots Atlas, con la que esperan competir con el Optimus de Tesla.

La automotriz surcoreana llamó la atención de los asistentes a la CES con el humanoide, capaz de caminar con fluidez, girar su cabeza con visión de 360 grados, levantar hasta 50 kilogramos y reemplazar automáticamente su propia batería. Según sus creadores, Atlas podrá funcionar en temperaturas que oscilan entre -20 grados centígrados y 40 grados centígrados, así como bajo la lluvia.

La inteligencia artificial de la red social X, Grok, aseguró haber "identificado lapsos en las salvaguardas" de X para "arreglarlas urgentemente", ya que reconoció que se han publicado en su plataforma imágenes sexualizadas de menores usando sus tecnologías, lo que aclaró "es ilegal y está prohibido".

xAI, la empresa desarrolladora de la compañía de Elon Musk, se comprometió a evitar estos problemas relacionados con "material de abuso sexual infantil (CSAM, en inglés), justo en medio de denuncias de suscriptores de X Premium que utilizan Grok para generar imágenes no consensuadas de personas -en su mayoría mujeres- en bikini o ropa interior, tendencia que ha llevado a otros usuarios a pedir una mayor restricción de la herramienta y la eliminación del contenido generado.