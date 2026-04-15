Meteorología: seis departamentos siguen en alerta por tormentas y lluvias

Poco después de las 10:00 de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta que advierte de la posibilidad de que lluvias y tormentas importantes sigan registrándose en varias zonas del país.
El anuncio indica que “lluvias y tormentas de variada intensidad se desarrollan sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual”.
Específicamente, habla de lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” que podrían afectar a seis departamentos: Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, el centro y noreste de Presidente Hayes, y el norte y sur de Alto Paraguay.
Lluvias seguirían mañana
El pronóstico extendido indica que las lluvias y tormentas continuarían mañana, jueves, en gran parte del país, aunque no en zonas del centro del país como Asunción y sus alrededores.
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El tiempo mejoraría en la mayor parte del país el viernes.