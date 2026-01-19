La Esfera de Las Vegas planea una versión más pequeña cerca de Washington

La empresa encargada de esa instalación, Sphere Entertainment, señala en un comunicado que será la segunda de Estados Unidos y la primera en el país con un modelo de menor escala, además de la tercera en el mundo, tras la que hay prevista en Abu Dhabi.

La nota no precisó fechas, pero calcula que durante su construcción generaría unos 2.500 puestos de trabajo y 4.750 en cuanto esté operativa. Su impacto económico en la zona, según la misma, superará los 1.000 millones de dólares (unos 860 millones de euros) anuales.

Sphere Entertainment aclaró que su construcción, desarrollo, financiamiento y operación dependen, entre otras cosas, de la negociación y firma de acuerdos definitivos, así como de la obtención de ciertos incentivos gubernamentales y aprobaciones por parte del condado de Prince George y del estado de Maryland.

El National Harbor, junto al río Potomac, tiene ya un centro de convenciones, grandes hoteles, un casino, restaurantes y más oferta dedicado al turismo y el ocio.

La Esfera allí contempla una capacidad de 6.000 asientos, frente a los 18.6000 de la de Las Vegas, que se inauguró en 2023 y ha albergado desde entonces conciertos y distintos tipos de espectáculos inmersivos.