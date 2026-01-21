Un muerto e inundaciones importantes en Atenas por el temporal que azota Grecia

El temporal ha puesto en alerta roja la mayor parte del país y se cobró este miércoles la vida de un guardacosta en el pueblo costero de Paralio Astros, en la península del Peloponeso (sur).

El hombre había acudido con sus colegas al puerto del pueblo para ayudar a asegurar los barcos en el muelle para que no se los llevara o los hundiera el fuerte oleaje, informó el ministro de Asuntos Marítimos de Grecia, Vasilis Kikilias.

Aún se desconoce si murió ahogado o por un posible impacto en la cabeza contra las rocas sumergidas en la base del muelle.

En Atenas, dos estaciones del metro tuvieron que cerrar tras ser inundadas, mientras que en los suburbios de Glyfada, Voula y Vouliagmeni, situados a unos 14 kilómetros al este del centro de la capital, varias calles se convirtieron en ríos que arrastraron coches e inundaron sótanos y tiendas.

El atasco en las avenidas centrales de Atenas fue hasta la última hora de la tarde casi generalizado por las avenidas inundadas y los cortes de tráfico impuestos por la Policía en varios puntos en los que el tránsito resultaba sumamente peligroso debido al nivel del agua.

Los Bomberos recibieron unas 190 llamadas solo en la región capitalina de Ática para drenar espacios internos inundados o trasladar árboles caídos por el viento.

Protección Civil había enviado desde la mañana avisos de emergencia a los residentes de la Ática (centro), la isla de Eubea, la región de Beocia (centro) y el Peloponeso (sur), instándoles a "reducir sus desplazamientos" a los mínimos posibles.

En el Peloponeso, donde los vientos son especialmente fuertes, se cancelaron varias conexiones de tren.

Ática, el Peloponeso, Grecia Central, Macedonia Occidental, Tesalia y las islas del Egeo norte han activado la alerta roja.

Importantes inundaciones se registraron también en la región de Corinto, situada unos 80 kilómetros al suroeste de Atenas, y especialmente en Korfos, un poblado costero de 300 habitantes, que se ha visto totalmente anegado.

En Grecia central, las fuertes nevadas han dejado varios pueblos en las montañas incomunicados, mientras que también se vistieron de blanco los alrededores de Salónica (norte), la segunda ciudad del país, sin que se reportaran mayores problemas.