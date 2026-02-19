Gates cancela su discurso en la cumbre de IA de la India con los archivos Epstein de fondo

La Fundación Gates confirmó mediante un comunicado que el empresario no subirá al podio del Bharat Mandapam para, según la versión oficial, "asegurar que el enfoque permanezca en las prioridades clave de la Cumbre".

“Tras una cuidadosa consideración, y para asegurar que el enfoque permanezca en las prioridades clave de la Cumbre de IA, el señor Gates no pronunciará su discurso principal. La Fundación Gates estará representada por Ankur Vora, presidente de las oficinas de África e India, quien hablará hoy más tarde en la Cumbre”, indicó la organización.

Esta cancelación cambia a la posición de la organización hace solo dos días, que después de que diversos medios adelantaran el retiro de Gates de la lista de intervenciones para evitar que el daño reputacional lanzara sombras sobre el evento global.

La Fundación aseguró el martes pasado que su nombre "nunca había sido retirado" y que Gates participaría según lo previsto.

El miércoles el ministro de Tecnología indio, Ashwini Vaishnaw, evitó respaldar la presencia del filántropo, limitándose a declarar que asistir o no era una “elección personal” sobre la que no deseaba realizar comentarios.

La retirada definitiva se produce tras la publicación de nuevos detalles en los correos electrónicos atribuidos al fallecido Jeffrey Epstein.

En dichas comunicaciones se alega que Gates solicitó su mediación para gestionar encuentros sexuales y la obtención de fármacos para tratar una infección de transmisión sexual.

Gates, que comenzó la semana en el estado indio de Andhra Pradesh recibiendo honores tradicionales y supervisando proyectos de salud, será sustituido por Ankur Vora, un perfil técnico de la Fundación.

Pese a este vacío, el sitio web oficial de la India AI Impact Summit confirma que la cita mantiene la participación de los principales líderes del sector, incluyendo a los directivos de OpenAI, Google DeepMind, Microsoft y Anthropic.

Estas figuras protagonizarán las sesiones finales de un encuentro que busca definir el nuevo orden digital global, y en el que Gates tenía prevista su aparición junto a mandatarios internacionales como el primer ministro indio, Narendra Modi, o el presidente francés, Emmanuel Macron.