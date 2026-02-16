Muchos temores y alguna regla en perspectiva en la agenda de la cumbre sobre IA en India

Estos son los principales temas que figuran en el menú de las discusiones que sostendrán 20 jefes de Estado y de gobierno y miles de participantes hasta el viernes.

Temores por el empleo

La IA generativa amenaza con sacudir toda la economía tal y como la conocemos, desde el desarrollo del software a la creación artística, pasando por el funcionamiento de las fábricas o el trabajo jurídico.

India, un país reputado por su industria de servicio a los consumidores y de logística informática, enfrenta grandes riesgos. Los espectaculares avances de los asistentes de IA hicieron que, hace poco, se hundieran las cotizaciones en bolsa de las grandes firmas del sector.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Líderes globales llegan a India para la Cumbre Mundial de Inteligencia Artificial

Automatización

“La automatización, los sistemas inteligentes y los procesos basados en la utilización de datos ya están tomando la delantera en las tareas rutinarias o repetitivas, y sacuden las estructuras de empleo tradicionales” , destacan los organizadores de la cumbre de Nueva Delhi.

“Aunque esas evoluciones pueden aportar más eficacia e innovación, también pueden afectar a secciones enteras de la mano de obra existente”, advierten.

Malos robots

Este evento es el cuarto de este tipo de una serie iniciada en 2023 bajo el título de “cumbre de la IA sobre seguridad” . La prevención de los riesgos que la IA plantea en la “vida real” sigue siendo una prioridad.

En Estados Unidos, los familiares de personas que solían utilizar herramientas de IA y que se suicidaron han acusado al asistente conversacional ChatGPT y a su fabricante, OpenAI, de haber contribuido a que sus parientes se quitaran la vida. La empresa, en tanto, asegura que hace todo lo posible para evitar esos sucesos.

La plataforma X, propiedad de Elon Musk, se vio involucrada en un escándalo mundial a causa de su asistente Grok, que facilitó la proliferación en las redes sociales de imágenes de personas desnudas.

Entre otras preocupaciones generadas por la IA, con frecuencia se cita la violación de los derechos de autor y su utilización masiva para cometer fraudes en línea.

Necesidades de energía

Los gigantes tecnológicos invirtieron centenares de miles de millones de dólares en la construcción de centros de datos por todo el planeta, unas instalaciones cada vez más gigantescas que consumen inmensas cantidades de energía.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que la cantidad de electricidad requerida para su funcionamiento, ya calculada en 2024 en 1,5% del consumo mundial, se duplicará de aquí a 2030.

Esta voracidad amenaza el ritmo de la transición hacia energías renovables y socava los objetivos de reducción de las emisiones de carbono. Especialmente en India, donde dos tercios de la electricidad que se consume se sigue produciendo en centrales de carbón, muy contaminantes.

Las cantidades de energía absorbidas por las infraestructuras relacionadas con la IA también pueden perturbar el suministro de las poblaciones, especialmente en las regiones del mundo más cálidas.

Esfuerzos de regulación

En Corea del Sur, se votaron varias leyes en enero para obligar a las empresas a indicar claramente cuándo hacen uso de la IA.

Otros países han seguido el ejemplo, pese a la advertencia lanzada por el vicepresidente estadounidense JD Vance contra cualquier “regulación excesiva” del sector, que, según él, pondría en peligro la innovación.

La Unión Europea (UE) autorizó la prohibición de la IA si esta representara “riesgos inaceptables” para la sociedad, especialmente si permite la identificación en tiempo real de la población en el espacio público.

“Todos vamos a morir”

Otras amenazas parecen más lejanas, aunque la llegada de la IA alimenta temores existenciales, como que, en algún momento, una máquina llegue a tener unas capacidades de reflexión susceptibles de competir con los seres humanos o, incluso, de oponerse a ellos.

Algo parecido a lo evocado por Stanley Kubrick en su película “2001: Odisea del espacio”.

ecientemente, investigadores de OpenAI y de su rival Anthropic renunciaron a sus puestos de trabajo para denunciar públicamente las implicaciones éticas de sus empleos.

El científico Eliezer Yudkowsky , que el año pasado publicó un libro cuyo título podría traducirse como “Si todo el mundo lo construye, todos vamos a morir: porqué la IA sobrehumana nos matará a todos”, comparó la potencia de la IA con la de las armas nucleares.