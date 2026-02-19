Modi aboga por una IA de código abierto y etiquetas de autenticidad contra deepfakes

"Se dice que la luz del sol es el mejor desinfectante. Es decir, la transparencia es la mayor seguridad. Algunos países y empresas creen que la IA es un activo estratégico, por lo que debe desarrollarse de manera confidencial. El pensamiento de la India es diferente", afirmó Modi durante su discurso inaugural en la Cumbre Impacto de IA 2026, celebrada en Nueva Delhi.

Modi instó a la comunidad internacional a que la IA se convierta en un "bien común global".

"Cuando los códigos son abiertos y se comparten, nuestros millones de mentes jóvenes pueden hacerlos mejores y más seguros", añadió el primer ministro, quien presentó su visión 'MANAV' (humano, en hindi) para garantizar que la tecnología sea ética, soberana y accesible.

Una tecnología como la IA, dijo Modi frente a los líderes globales y jefes de la 'Big Tech', solo será beneficiosa para el mundo cuando se comparta.

Solo "cuando los códigos son abiertos y se comparten, solo entonces nuestros millones de mentes jóvenes podrán hacerlos mejores y más seguros", añadió.

Modi aseguró que el país "estará más alerta con respecto a la seguridad infantil" y defendió que, del mismo modo que se selecciona el plan de estudios escolar, el espacio de la IA debe ser "seguro para los niños y guiado por la familia".

Para concluir, el primer ministro subrayó la necesidad urgente de crear estándares globales frente a los riesgos de los deepfakes y el contenido fabricado que "generan inestabilidad en las sociedades abiertas".

Modi comparó la situación con el etiquetado nutricional de los alimentos y propuso que en el mundo digital existan "etiquetas de autenticidad" y marcas de agua que permitan a los ciudadanos distinguir qué contenidos son reales y cuáles han sido generados por la inteligencia artificial.