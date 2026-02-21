El ornitólogo Robert S. Ridgely regresa a Panamá por los 50 años de su guía sobre las aves

Recorre los pasillos del Biomuseo, a orillas del Canal de Panamá, acompañado de familiares, amigos y ambientalistas de la organización Audubon de Panamá, que él mismo dirigió en 1968 junto a otros colegas. Las salas albergan una exposición dedicada a las aves del país centroamericano, tanto autóctonas como migratorias.

Entre los asistentes hay admiradores de todas las edades. Muchos hacen fila con la ya amarillenta 'Guía de las aves de Panamá' -tanto su original en inglés como la posterior traducción al español- para saludar al ornitólogo y obtener su firma en lo que es considerado un manual de referencia en las ciencias naturales del país.

"El libro de aves de Panamá apareció hace 50 años. Esa es la razón porque estamos ahora aquí. Ellos han sugerido que sería bueno tener algo para una 'fiesta de observación de aves' en Panamá con el libro, porque fue muy importante para el estudio", dice a EFE Ridgely, sentado junto con su bastón y binoculares.

Ridgely publicó en 1976 la 'Guía de las aves de Panamá', un libro de más de 400 páginas editado por la Universidad de Princeton. Con el apoyo de las ilustraciones a color de John A. Gwynne, contenía descripciones de más de 800 especies de aves en Panamá.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fue considerado una "revolución" para la época porque tiene detalles de aves machos y hembras con descripciones de la apariencia, el área donde se les podía observar, sus hábitos, alimentación, cantos y si eran locales o migratorias, según las organizaciones ambientales.

El ornitólogo fue parte de la directiva en 1968 del capítulo en Panamá de Florida Audubon Society, establecida bajo el nombre Panama Natural History and Audubon Society, según la página de la Sociedad de Audubon de Panamá.

Sin embargo, Ridgely obtuvo alcance en la región: se destacó como experto en aves de América del Sur y Central y un defensor de los sistemas de reservas privadas como estrategia de conservación para especies en peligro de extinción, señaló la organización Rainforest Trust, de la que es director y presidente emérito.

Ridgely llegó a Panamá sobre la década de 1960 como teniente del Ejército de Estados Unidos para servir en la extinta Zona del Canal, el protectorado estadounidense alrededor de la vía acuática cuando aún era administrada por el país norteamericano.

La curiosidad por las aves comenzó durante su estancia en esa área, rodeada de una abundante selva tropical considerada un santuario para la fauna y flora. Hoy la cuenca del Canal consta de más de 343.000 hectáreas de bosque tropical, de las cuales el 57 % tiene cobertura forestal, según datos oficiales de la administración de la vía.

"Hace casi 60 años, fui intendente en el Ejército. He pasado casi tres años en la Zona del Canal interior. Fue en ese periodo que comenzó mi interés en aves tropicales, especialmente con las naves de Panamá, que son las mejores", sostiene el ornitólogo.

Recuerda con nostalgia avistar una gran variedad de aves durante su estancia en la Zona del Canal, pero se alegra al reconocer el actual trabajo de conservación alrededor de la vía: "Había mucho y lo bueno es que todavía hay. No ha cambiado mucho".

"El Gobierno de Panamá ha llegado a la decisión que la Zona del Canal quede forestal. Eso fue lo importante. Y con eso se puede ver tucanes o cualquier cosa cerca de las comunidades... Creo que Panamá es un tesoro para el mundo", señala con emoción.

Allí viven aproximadamente más de 500 especies de aves, gran parte protegidas; 160 especies de mamíferos, una parte de ellos en peligro de extinción como el jaguar o el tapir y, también, es refugio para 125 especies de reptiles y 26 tipos de peces.