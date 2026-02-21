Hatamleh, experto en IA: Inteligencia Artificial puede llegar a crear crisis de identidad

Hatamleh acaba de publicar, junto a Michael Lewrick, 'Inteligencia artificial e innovación', una guía práctica sobre cómo las empresas pueden sacar ventaja de esta tecnología, en la que también reflexionan sobre su futuro y poder transformador.

Nacido en Granada (sureste de España), aunque ha vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos, Hatamleh, recién jubilado, ha desempeñado en la NASA puestos como el de director de innovación e ingeniería o asesor jefe de IA.

En su análisis sobre qué nos depara esta tecnología, dice en una entrevista con EFE: "No tenemos un futuro, tenemos varios y depende de qué decisiones tomemos hoy. Todos los escenarios son factibles, pero unos más que otros".

Algunos "se ven muy, muy negativos", pero espera que, entre todos, podamos gestionarlos hacia un escenario más positivo para la humanidad, "amplificando lo positivo y disminuyendo lo negativo" de la IA, algo que está en nuestras manos.

La IA puede ayudar a abordar problemas, como el cambio climático, y ya supone grandes avances en medicina, pero también puede causar disrupciones sociales, entre otros motivos por la pérdida de puestos de trabajo.

Ahora, la IA complementa al trabajador -aunque ya supone pérdida de empleos- y, hacia final de la década, la IA general (con capacidad intelectual y cognitiva parecida a la humana) "puede cambiar completamente muchas áreas", reemplazar a un médico general o un ingeniero

Hacia 2050 habrá unos 10.000 millones de personas en el mundo y "una fracción pequeña va a poder trabajar en lo que estamos haciendo ahora", la IA podrá reemplazar las tareas manuales e incluso intelectuales. "Se está creando un ecosistema que va a impactar en absolutamente en todos los trabajos".

Hatamleh cree que habrá que empezar a hablar "seriamente de la renta básica universal y de la renta computacional básica", que garantizaría el acceso a la IA, la cual ayudaría a aprender, emprender y gestionar el día a día.

El experto considera que se dispondrá de recursos para vivir, pero no descarta "una crisis de identidad" en las próximas décadas. "Cada persona ve su valor en el trabajo, en lo que aporta a la sociedad; cuando no tengan nada de eso, mucha gente va a tener problemas".

Habrá que encontrar, de forma colectiva, soluciones a "esa crisis tan grande", para que la gente se pueda incorporar "a ese tejido social que será radicalmente diferente". Hay que cambiar del pensamiento de lineal al exponencial, amplificar el pensamiento crítico, el emocional, la innovación y ser adaptables al cambio.

El vertiginoso desarrollo de la IA y a un nivel altísimo ¿supera nuestra capacidad para gestionarla con responsabilidad? Hatamleh considera que tendríamos que pasar más tiempo estudiando la seguridad antes de ponerla completamente a disposición del público.

Pero como todas las empresas están compitiendo "no creo que estemos teniendo el tiempo suficiente para estudiarlo bien y tener la seguridad que se debería tener".

Todos, compañías, gobiernos, incluso Naciones Unidas, deberían ponerse de acuerdo para ver en qué ámbitos puede causar disrupciones, dónde se puede o no ir más allá.

"Si un asteroide viniera a impactar contra la Tierra, todos se pondrían de acuerdo en trabajar juntos. Ese asteroide sería la inteligencia artificial, que sabemos que nos va transformar la vida completamente".

Aunque una pausa en los desarrollos "no va a pasar nunca y no tiene sentido", sería necesario que todo el mundo "aprecie el increíble potencial y el increíble impacto que la IA podría tener, y cuando lo entiendan, cuando estén todos en la misma página", poder establecer algo que "sea transversal y mundial".

La IA no solo reside en el futuro, está aquí y proliferan los debates, como su uso para crear pornografía, incluso con o por menores. ¿Estamos poniendo en manos de los niños una herramienta que puede ser peligrosa?

Además, llama la atención sobre un aspecto sutil y fundamental. "Las personas pasan cada vez más tiempo con la IA, que va ser tu mejor amigo, te va a conocer a un nivel como nadie. Se va a elaborar una conexión muy profunda con la inteligencia artificial, que es la que va a formar a las nuevas generaciones.... imagina la influencia en esos menores en términos de pensamiento crítico".

Otro de los hipotéticos escenarios es que llegue un día en que la IA y los humanos "dejemos de estar alineados", que lo que sea bueno para ella no lo sea para nosotros. "¿Cuándo se ha visto una especie más inteligente controlada por una especie menos inteligente?, se pregunta.

Un sistema de IA podría llegar a ser tan potente, tan inteligente que fuera "imposible entender lo que es", como leer un libro de física cuántica a un niño pequeño, "no va tener ni idea de lo que estás diciendo".

En todo caso, los humanos tenemos un pensamiento crítico, una empatía, una inteligencia emocional, que los sistemas de IA no. "Puede que lleguen a tenerlos, veremos cómo van desarrollándose, pero por ahora no".