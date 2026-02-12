RentAHuman: la plataforma que permite a la IA contratar cuerpos humanos

Durante años, la conversación pública sobre la inteligencia artificial (IA) ha girado en torno a una inquietud central: la posibilidad de que las máquinas terminen reemplazando a las personas en el trabajo. Sin embargo, un experimento tecnológico plantea un cambio de enfoque: en vez de sustituir completamente a los humanos, algunos sistemas de IA podrían empezar a contratar a personas para ejecutar tareas que requieren presencia física, se lee en la Deutsche Welle.

La propuesta, que puede sonar a sátira futurista, es presentada como real por su creador, el ingeniero de software Alexander Liteplo.

Qué es RentAHuman.ai y qué propone

La plataforma se llama RentAHuman.ai y parte de una premisa: aunque los sistemas de IA pueden gestionar procesos digitales complejos, todavía dependen de humanos cuando una tarea exige interacción directa con el entorno. El propio proyecto lo resume con un eslogan: “La IA no puede tocar la hierba. Tú sí”.

En este modelo, la IA (o sistemas automatizados que operan en su nombre) recurre a trabajadores humanos para ejecutar acciones fuera de la pantalla, trasladando al mundo físico decisiones tomadas desde un sistema algorítmico.

Cómo funciona el sistema de encargos

El mecanismo se asemeja al de plataformas de servicios puntuales como TaskRabbit, donde se ofrecen trabajos como mudanzas, montajes o recados, pero en este caso el proceso está controlado por algoritmos.

I launched https://t.co/tNYOm7V5wD last night and already 130+ people have signed up including an OF model (lmao) and the CEO of an AI startup.



If your AI agent wants to rent a person to do an IRL task for them its as simple as one MCP call. pic.twitter.com/tgqlAWDWtJ — Alex (@AlexanderTw33ts) February 2, 2026

Según la descripción disponible, el funcionamiento se plantea de forma similar a pedir un servicio a domicilio:

el sistema localiza a una persona cercana que acepte el encargo;

transmite las instrucciones de lo que debe hacerse;

una vez que el trabajo queda demostrado, el pago se libera automáticamente.

En teoría, tanto la selección como la contratación pueden realizarse sin intervención humana directa.

Cifras publicadas y dudas sobre la adopción real

A fecha 11.02.2026, la web de la plataforma afirma contar con cerca de 392.000 personas registradas como disponibles para ser contratadas.

No obstante, Gizmodo señala que solo una fracción de los usuarios ha conectado su monedero de criptomonedas, requisito indispensable para cobrar. Esto sugiere, según esa observación, que una parte de los perfiles podría responder más a la curiosidad que a un uso efectivo del servicio.

Antecedentes: de Mechanical Turk a un cambio de roles

La idea de que humanos realicen tareas que las máquinas no pueden completar tiene precedentes.

Forbes recuerda que Amazon lanzó en su momento Mechanical Turk, un servicio donde personas ejecutaban microtareas fuera del alcance de la automatización. La diferencia clave, según este planteamiento, es el reparto del control: en Mechanical Turk, los humanos seguían llevando la iniciativa.

En el modelo de RentAHuman.ai, la operación se invierte: es la IA la que asigna tareas y gestiona el proceso, mientras que el humano queda reducido al papel de ejecutor dentro del sistema.

El humano como “punto final de API”

Este cambio de lógica también se refleja en la forma en que algunos observadores describen el rol humano. Tal como recoge Gizmodo a partir de un comentario de un usuario en Product Hunt, el trabajador se convierte en un simple “punto final de API”: un lugar donde un sistema digital activa acciones en el mundo real.

La propuesta reabre la pregunta inicial desde un ángulo distinto: no solo si la IA reemplazará empleos, sino qué ocurre cuando la “oferta laboral” proviene de una máquina que organiza, contrata y paga para extender su capacidad más allá de lo digital.

