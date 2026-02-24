Los tigres siberianos de una reserva china, a dieta tras las vacaciones de Año Nuevo

Los responsables del Parque del Tigre Siberiano de Harbin, en la provincia de Heilongjiang, anunciaron en un comunicado que han puesto en marcha un programa de "ayuno intermitente" que se prolongará hasta el 31 de marzo con el fin de mejorar la salud y el bienestar de los orondos felinos, que recibieron un promedio récord de 10.000 visitantes diarios durante las recién terminadas vacaciones, según medios locales.

El Parque ofrece la posibilidad de que las personas compren allí mismo tiras de carne cruda o incluso aves vivas para alimentar a los tigres a través de orificios en las ventanas de los autobuses que recorren las instalaciones, algo que se ha convertido en una de las atracciones más exitosas del lugar.

Durante este periodo de dieta, cada día y de forma rotatoria no se podrá dar comida a las fieras en uno de los once espacios al aire libre en los que viven en el Parque, que tiene una extensión total de 800.000 metros cuadrados.

Al margen de su vertiente turística y divulgativa, las instalaciones de Harbin llevan también a cabo programas de investigación, conservación y cría, como parte de los esfuerzos de China para preservar el tigre siberiano, una especie en peligro de extinción.

Se estima que solo quedan en libertad unos 500 ejemplares de este felino en el mundo, en torno a 70 de ellos en el gigante asiático, según datos de World Wildlife Fund (WWF).