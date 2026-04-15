Olimpia vs. Barracas: A qué hora juega hoy y dónde ver en vivo en la Copa Sudamericana 2026

Olimpia disputa hoy la segunda fecha Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez enfrenta a Barracas de Juan Espínola y Rodrigo Bogarín: el partido empieza a las 21:00, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco. Dirige Andrés Rojas con VAR de David Rodríguez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Olimpia vs. Barracas: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 21:00 horas
Argentina: 21:00 horas
Brasil: 21:00 horas
Uruguay: 21:00 horas
Chile: 20:00 horas
Ecuador: 19:00 horas
Colombia: 19:00 horas
Perú: 19:00 horas
Venezuela: 20:00 horas
Bolivia: 20:00 horas
El Salvador: 18:00 horas
México: 18:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 16:00 horas
Estados Unidos - Este: 19:00 horas
Inglaterra: 00:00 horas
España: 01:00 horas
Bélgica: 01:00 horas
Marruecos: 01:00 horas
Sudáfrica: 01:00 horas
Olimpia vs. Barracas: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Olimpia vs. Barracas: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.