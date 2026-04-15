Olimpia vs. Barracas: A qué hora juega hoy y dónde ver en vivo en la Copa Sudamericana 2026

Olimpia disputa hoy la segunda fecha Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez enfrenta a Barracas de Juan Espínola y Rodrigo Bogarín: el partido empieza a las 21:00, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco. Dirige Andrés Rojas con VAR de David Rodríguez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. Barracas: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

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Chile: 20:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

El Salvador: 18:00 horas

México: 18:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:00 horas

Estados Unidos - Este: 19:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 01:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Olimpia vs. Barracas: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

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Olimpia vs. Barracas: ¿Dónde ver hoy por streaming?

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