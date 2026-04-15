Olimpia
15 de abril de 2026 - 10:44

Olimpia vs. Barracas: A qué hora juega hoy y dónde ver en vivo en la Copa Sudamericana 2026

El argentino Juan Fernando Alfaro (i), futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Audax Italiano por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Bicentenario La Florida, en Santiago, Chile.
El argentino Juan Fernando Alfaro (i), futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Audax Italiano por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Bicentenario La Florida, en Santiago, Chile. Elvis González

Olimpia enfrenta hoy a Barracas central por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Olimpia disputa hoy la segunda fecha Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez enfrenta a Barracas de Juan Espínola y Rodrigo Bogarín: el partido empieza a las 21:00, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco. Dirige Andrés Rojas con VAR de David Rodríguez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. Barracas Central por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Olimpia vs. Barracas Central por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. Barracas: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Chile: 20:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

El Salvador: 18:00 horas

México: 18:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:00 horas

Estados Unidos - Este: 19:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 01:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Olimpia vs. Barracas: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Olimpia vs. Barracas: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

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